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    Жители села Ленинское Мишкинского района примут участие в Программе поддержки местных инициатив

    slavin Вчера, 11:12141Общество
    Жители села Ленинское Мишкинского района примут участие в Программе поддержки местных инициатив
    Жители села Ленинское сельского поселения Мишкинский сельсовет приняли решение участвовать в Программе поддержки местных инициатив.

    На сходе граждан были озвучены проблемы села, среди которых ремонт дорог и клуба, освещение улиц. Теперь перед селянами стоит задача — активно и своевременно провести первый этап и реализовать намеченные планы.
    Фирдаус Кадикова
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    Метки: ППМИ, Ленинское

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