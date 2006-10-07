Жители села Ленинское Мишкинского района примут участие в Программе поддержки местных инициатив

Жители села Ленинское сельского поселения Мишкинский сельсовет приняли решение участвовать в Программе поддержки местных инициатив.



На сходе граждан были озвучены проблемы села, среди которых ремонт дорог и клуба, освещение улиц. Теперь перед селянами стоит задача — активно и своевременно провести первый этап и реализовать намеченные планы.

Фирдаус Кадикова На сходе граждан были озвучены проблемы села, среди которых ремонт дорог и клуба, освещение улиц. Теперь перед селянами стоит задача — активно и своевременно провести первый этап и реализовать намеченные планы.

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