В селе Мишкино отремонтировали дорогу по улице Ишкинина

Жители улицы Ишкинина

Но удача улыбнулась не всем — в программу попали только четыре проекта: ремонт улицы Ишкинина в селе Мишкино, ремонт улицы в деревне Токтарово, ремонт водопровода в деревне Баймурзино и строительство обелиска в деревне Кайраково.Осенью прошло открытие водопровода в деревне Баймурзино. А недавно состоялось торжественное открытие дороги на улице Ишкинина, которое жители ждали с нетерпением.Эту дорогу от улицы Школьная до улицы Революционная ремонтировало ДРСУ села Мишкино. Сколько для этого завезено карьерного материала, гравия, известно только работникам этого предприятия. За это им хочется сказать огромное спасибо. Весной и осенью мы не могли выехать со двора, а если выезжали, не могли заехать обратно. Приходилось оставлять машины в конце улицы и, надев резиновые сапоги, шагать по грязи пешком. Теперь о сапогах можно будет забыть. Осенью мы спокойно ездили на работу и домой.От имени всех жителей улицы Ишкинина благодарим администрацию района, СП Мишкинский сельсовет и работников ДРСУ. Во время торжественного открытия дороги один из жителей сказал: «Жить стало веселее!». С ним согласились все.