В деревне Токтарово Мишкинского района отремонтировали уличную дорогу

Венера Аглямова

Поэтому на собрании жильцов все присутствующие проголосовали за «артерию жизни». К сожалению, все дороги деревни охватить не удалось. Упор сделали на основную часть — улицу Ленина с переулком Пушкина на сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей.Спонсорская помощь на строительство составила 40 тысяч рублей. Среди них КФХ «Изибаев» (10 тысяч), выходцы из деревни братья Эдуард, Александр, Георгий, Василий Сапараевы (11), Валерий Абукаев (5), Андрей Зайнакаев (5), Виктор Илинбаев (3), по 2 тысячи дали Аркадий Аптраев, Татьяна Ямакаева, Виталий Кугубаев, Ольга Козакова, Виталий Матвеев, Вячеслав и Эдита Дигинашевы (1 тысяча).Тендер на строительство выиграло ООО «Стройпроект» (Р. Шамсутдинов). Работы продлились два месяца (сентябрь, октябрь), так как мешали проливные дожди.Результат обрадовал жителей улицы: теперь они смогут до самых ворот доехать на своих автомобилях!13 декабря состоялось торжественное открытие, где присутствовали секретарь Совета МР Мишкинский район Т. Коледина, руководитель ООО «Стройпроект» Р. Шамсутдинов, глава Тынбаевского сельского поселения Д. Янгубаев, спонсоры проекта и жители деревни.Слова благодарности от имени жителей выразил староста деревни А. Изибаев.Торжественная часть мероприятия прошла в сельском клубе. Благодарственными письмами СП Тынбаевский сельсовет были награждены спонсоры, жители деревни. В завершение мероприятия состоялся небольшой концерт.Такой же восторг испытывают и жители улицы Ишкинина села Мишкино. Работа здесь выполнена на 1 миллион 187 тысяч рублей. Тендер на строительство выиграло ДРСУ.8 декабря в присутствии главы администрации МР Мишкинский район Р. Мусина, заместителя главы администрации Л. Александровой, секретаря Совета МР Мишкинский район Т. Колединой, главы администрации СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаева, главного инженера ДРСУ Э. Мифтахова, жителей улицы состоялось торжественное открытие объекта.За большой вклад в реализацию программы поддержки местных инициатив, активное участие в проведении ремонта дороги улицы Ишкинина села Мишкино благодарственными письмами СП Мишкинский сельсовет были награждены спонсор проекта Р. Алимов, активисты — З. Сулейманова, М. Исаева, В. Абукаев и коллектив ДРСУ.