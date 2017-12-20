В Мишкинском районе прошла акция «Язык — душа народа»

В. Кондогин

В этот вечер со сцены звучали стихи таких поэтов, как Е. Евтушенко, Р. Гарипова, самодеятельных авторов — А. Фархутдинова, С. Салиевой и других.Особенно проникновенно прозвучали стихи Евгения Евтушенко «Идут белые снеги» в исполнении В. Усковой.Не случайно тема родной земли полно раскрывается в творчестве поэтов Башкортостана. Во главу угла литераторы всегда ставили неразрывное единство народа и родного языка. Подтверждение тому — творчество нашего земляка Р. Гарипова. Ярко и самобытно прозвучало со сцены стихотворение молодого классика Рами Гарипова «Родной язык» в исполнении А. Галимовой.К сожалению, поэт умер в свои неполные 45 лет.Не секрет, что каждый язык является инструментом отражения национальной культуры, развития и сохранения духовного и материального наследия. Язык каждого народа самобытен и имеет выражения, отражающие менталитет и традиции нации. Он формирует сознание человека, а знания языка помогают ему расширить кругозор, глубже проникнуть в культуру другой страны. А признание и уважение всех языков позволяет сохранить мир во всем мире.Подтверждением тому служит творчество самодеятельного поэта Асфара Фархутдинова. Автор прочитал на татарском языке свое стихотворение «Рэсем-манзара» («Рисунок-панорама»).Есть люди, жизнь которых невозможна без творчества — все переживания и чувства находят отклик в их душах. Таким человеком и является самобытная поэтесса села Мишкино Светлана Салиева. Через всю свою жизнь она пронесла любовь к музыке, поэзии. Она прочитала свое стихотворение «Родная земля — лекарство».Порадовали участников вечера своими любимыми произведениями заместитель главы администрации района Л. Александрова и секретарь Совета МР Мишкинский район Т. Коледина. Подытоживая вечер «Язык — душа народа», представители муниципалитета отметили традиционно высокий профессионализм организаторов и актуальность темы.Вели вечер-акцию работники краеведческой библиотеки И. Айбердина и О. Зайнитдинова.