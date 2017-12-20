В Башкирии условия для покупки жилья скорректировали под Год семьи

Как сообщает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, желающим вступить в проект жителям необходимо обратиться в банк-партнер с паспортом и на выбор – свидетельством о рождении ребенка или свидетельством о заключении брака. Этих документов будет достаточно, чтобы оформить заявку. Таким образом участвовать в программе ЖСС смогут не только нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но и граждане, имеющие одного ребенка и более, а также молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет.- Вход в программу для жителей республики организован по принципу «одного окна». Теперь достаточно принести в отделение банка-партнера, помимо паспорта, еще только один документ – свидетельство о заключении брака либо свидетельство о рождении ребенка, – прокомментировал руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Республики Башкортостан Евгений Декатов.Напомним, участниками программы ЖСС в Башкирии уже являются около 7 тысяч человек. Проект стартовал в 2014 году. По его условиям граждане открывают накопительный жилищный вклад сроком от 3 до 6 лет в банке-партнере – Сбербанке или Уралсибе. К ежемесячному взносу гражданина из бюджета республики начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса. С учетом бюджетной премии эффективная процентная ставка по вкладу составляет до 20% годовых. Участники программы, накопившие первоначальный взнос, могут оформить кредит на приобретение жилья под гарантировано сниженную ставку 6-7% годовых. Впрочем, премьер-министр башкирского правительства РБ Рустэм Марданов заявлял в середине ноября этого года, что ставки могут быть снижены до 4%.Поручения продумать этот механизм он давал кабмину. О результатах пока не сообщалось.