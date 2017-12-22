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    В селе Чураево прошла республиканская акция «Язык — душа народа»

    slavin 22-12-2017, 14:29132Общество, Образование
    В селе Чураево прошла республиканская акция «Язык — душа народа»
    12 декабря в марийской гимназии имени Я. Ялкайна села Чураево была проведена республиканская акция «Язык — душа народа».

    На уроках родной литературы была проведена подготовительная работа к конкурсу стихов. В нем были задействованы учащиеся 1–11 классов и их классные руководители.

    Дети выразительно читали стихотворения марийских писателей и поэтов, пели песни, показали фрагмент из произведения М. Шкетана «Кок суанат пеле» («Две с половиной свадьбы»). Порадовала прекрасная игра «актеров» из 11 класса. Зрители оценили старания актеров и поддержали их бурными аплодисментами. Этот конкурс показал, что у нас есть талантливые учащиеся, которые с удовольствием могут и хотят принимать участие в мероприятиях.

    На общешкольной линейке лучшие и активные участники были награждены грамотами.
    Е. Саметова
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    Метки: Чураево

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