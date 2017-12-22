В селе Чураево прошла республиканская акция «Язык — душа народа»

Е. Саметова

На уроках родной литературы была проведена подготовительная работа к конкурсу стихов. В нем были задействованы учащиеся 1–11 классов и их классные руководители.Дети выразительно читали стихотворения марийских писателей и поэтов, пели песни, показали фрагмент из произведения М. Шкетана «Кок суанат пеле» («Две с половиной свадьбы»). Порадовала прекрасная игра «актеров» из 11 класса. Зрители оценили старания актеров и поддержали их бурными аплодисментами. Этот конкурс показал, что у нас есть талантливые учащиеся, которые с удовольствием могут и хотят принимать участие в мероприятиях.На общешкольной линейке лучшие и активные участники были награждены грамотами.