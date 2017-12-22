Отличники учебы из Мишкинского района приглашены на Всероссийскую и республиканскую елки

Венера Аглямова

Из нашей республики в Москву отправятся более 140 человек. Из них 114 детей в возрасте от 8 до 13 лет и 28 сопровождающих (педиатры, сотрудники правоохранительных органов, педагоги).Путевки выданы отличникам учебы, победителям олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. Кроме того, елку посетят дети из многодетных и малообеспеченных семей, военных и погибших при исполнении служебного или воинского долга, ветеранов боевых действий.Из нашего района на Кремлевскую елку в Москву поедет отличница учебы, обладательница дипломов II степени межрегионального конкурса чтецов, посвященного марийскому поэту В. Колумбу и зонального этапа Республиканского конкурса юных дарований «Весенняя капель» в номинации «Эстрадный вокал», III степени — на зональном этапе Республиканского конкурса юных дарований «Весенняя капель» в номинации «Народное направление» и районном конкурсе чтецов, посвященном 100-летию марийского поэта и писателя А. Бика Людмила Шаймарданова. Она учится в 7 классе школы № 2 райцентра.На главную новогоднюю елку Башкирии приглашены 780 детей со всей республики.Среди счастливых приглашенных пятеро детей из нашего района: отличники учебы Юлия Кибатуллина (Кайраково), Айнур Фаттахов (лицей № 1), многократный победитель и призер районных и республиканских соревнований по спортивному туризму Михаил Александров (школа № 2), призер районных олимпиад по математике и обществознанию Светлана Кильдубаева (Сосновка), призер районных конкурсов по туризму и краеведению, фотоконкурса «И память сердца говорит…» в номинациях «Готовимся к защите Отечества» и «Чтим и помним» Вероника Кухаревич (Новоакбулатово).Праздник пройдет в ГКЗ «Башкортостан», в последующие три дня дети отдохнут в санатории «Зеленая роща».