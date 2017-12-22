Посетители бассейна в Мишкинском ФОК получают огромное удовольствие от общения с людьми и купания

Р. Ялаева

Первый раз я побывала там с группой здоровья. Наш руководитель Алена Киликаева провела с нами занятие на воде и только затем отпустила в свободное плавание. Каждый, кто бывает здесь, получает огромное удовольствие от общения с людьми, пребывания в водном пространстве. Люди приходят с семьями, друзьями, каждый планирует удобное для себя время. До обеда посетителей бывает меньше. Говорят, вечером желающих поплавать больше, но бассейн огромный и вмещает всех. Тем более, что народ приходит, плавает, уходит, их заменяют другие. Здесь я познакомилась с группой спортсменов из гимназии села Чураево, поселка Павловка, Караидели, девушками из городов Бирска и Благовещенска, на каждом занятии встречаюсь с добрыми знакомыми.Все отзываются о нашем центре только положительно. Ведь здесь не только можно поплавать, но и сходить на массаж, позаниматься в тренажерном зале, взять напрокат спортивный инвентарь, поиграть в настольный теннис, бильярд. В центре имеется гостиница, организовано горячее питание. Имеются льготы семьям, детям до 7 лет, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам спорта, студентам, пенсионерам, участникам боевых действий и на коллективное посещение. Я думаю, что желающие могут сделать подарок на дни рождения родных, на юбилеи, на Новый год.Тепло и добродушно встречает посетителей обслуживающий персонал. Работники приветливы, у кассы очень улыбчивые, доброжелательные девушки, инструкторы хорошо знают свое дело, проводят беседы, тактично дают рекомендации. Умело руководит этим учреждением Т. Шамиданова.Благодарю всех, кто подал инициативу, боролся за проект и финансирование центра, строил и сейчас содержит это прекрасное учреждение. Всем крепкого здоровья.