В селе Мишкино установили новогоднюю ель

Венера Аглямова

Предвосхищая вопрос «Почему не на старом месте, не около РДК?», ответим: это сделано, чтобы предотвратить и предупредить непредвиденные ситуации (акция «Антитеррор»).Плюсом, что лесная красавица установлена возле ФОКа станет близость буфета, бассейна, тренажерного зала, катка, тюбинга. В один из праздничных дней для детей будет организовано бесплатное катание на снегоходах.Ель к нам привезли из новоакбулатовского леса. Высота ее 20 метров и, поверьте на слово, она — настоящая красавица. В этом году ставка была сделана на иллюминационное освещение и фигурки сказочных персонажей. За оформление ледового городка ответственны СП Мишкинский сельсовет, ПЖКХ «Мишкинское», БашРЭС.Деда Мороза, Снегурочку, символа года — Собаку и других сказочных персонажей сотворят художники-оформители братья Рим и Дим Галимовы.Лед для изваяния фигурок будут возить из близлежащих прудов и озер. Коллективы агроколледжа, отдела образования, Газсервиса и ветстанции уже активно включились в процесс заготовки льда. В скором времени к ним присоединятся ПЖКХ «Мишкинское», ДРСУ, ООО «Стройпроект».Кроме снежных сказочных фигур, которых будут лепить обучающиеся школ райцентра, воспитанники детских садов и их родители, ледовый городок оживит домик Бабы-Яги (агроколледж). За сооружение катка и горки ответственны ФОК «Триумф» и Мишкинский сельсовет, и они обещают нам веселые катания.Открытие ледяного городка состоится 29 декабря в 17.00. Всех жителей района в этот день ждут Дед Мороз, Снегурочка и театрализованное представление, подготовленное силами работников РДК.