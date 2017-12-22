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    В деревне Лепешкино Мишкинского района на общем собрании решили взяться за ремонт улиц

    slavin 22-12-2017, 14:43186Общество
    В деревне Лепешкино Мишкинского района на общем собрании решили взяться за ремонт улиц
    Государственная программа поддержки местных инициатив с каждым разом все больше набирает обороты

    Вот и в этом году несколько населенных пунктов, выиграв конкурсы, сумели благоустроиться. Как правило, господдержка «уходит» на ремонт дорог местного значения, уличное освещение, возведение детских игровых площадок.

    Нынче в ряде населенных пунктов на эти средства в Баймурзино отремонтирован водопровод, в Каргино построен обелиск, в Мишкино по улице Ишкинина и Токтарово отремонтированы дороги и многие другие объекты.

    Поддержав добрый почин сельчан, смело и активно включились в государственную программу по поддержке местных инициатив жители Большесухоязовского, Тынбаевского, Чураевского, Баймурзинского, Ирсаевского и других сельских поселений.

    … В прошлую пятницу деревня Лепешкино, как никогда, была оживленно-многолюдной. Центром скопления сельчан послужила местная начальная школа. Это заведение с трудом вместило в себя всех желающих поучаствовать в сборе граждан.

    Причина более чем серьезная — участие в государственной программе поддержки местных инициатив. Как правило, на селе «больными местами» являются местные дороги, водопровод, уличное освещение и другие проблемные участки.

    До начала официальной части собрания, сельчане бурно обсуждали — в чем же больше всего нуждается Лепешкино, и на что потратить средства в случае победы в конкурсе программы поддержки местных инициатив. Средства предусмотрены немалые — миллион рублей господдержки и подворный сбор.

    О преимуществах ППМИ рассказали сельчанам куратор Мишкинского проекта, начальник финансового управления З. Шамсутдинова, депутат райсовета В. Байбулатов, глава администрации Баймурзинского сельсовета Б. Байбулатов, староста деревни Лепешкино В. Казимов. В результате хода собрания была создана инициативная группа, разработан план мероприятий по благоустройству деревни. Общее собрание сельчан решило, что все средства будут потрачены на ремонт улиц.

    Подобные мероприятия в этот день прошли в Буклендах, Сосновке и Елышево.
    В. Кондогин
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    Метки: Лепешкино, ППМИ

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