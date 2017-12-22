19 декабря в селе Ленинское СП Мишкинский сельсовет состоялось собрание жителей

Более 60 человек собрались и обсудили вопросы об участии в ППМИ. Было принято решение о строительстве дорог на улицах Ленина, Новостройка и Полевая.
— Нам нужны эти дороги, так как это пути в школу, сельский клуб, библиотеку, фельдшерский пункт, детский сад, — вынесли свой вердикт сельчане.
Школу и детский сад села Ленинское посещают дети из трех деревень — Кигазытамаково, Новоключево и Ленинское. Доставка осуществляется школьным автобусом, но в осенне-весенний период проезд по улицам невозможен. Исходя из этого и принято решение об улучшении состояния дорог.
На собрании было решено, что 15% от сметной стоимости будут собирать сами сельчане, 15% выделит сельское поселение. Есть договоренность и со спонсором.
В состав инициативной группы единогласно были избраны активные жители села В. Егоров, Э. Шамшияров, С. Бикнязева, В. Саликаева, Л. Айгишева.
Жители села надеются, что в 2018 году у них, наконец-то, появится хорошая дорога, по которой можно будет и пройти, и проехать.
— Нам нужны эти дороги, так как это пути в школу, сельский клуб, библиотеку, фельдшерский пункт, детский сад, — вынесли свой вердикт сельчане.
Школу и детский сад села Ленинское посещают дети из трех деревень — Кигазытамаково, Новоключево и Ленинское. Доставка осуществляется школьным автобусом, но в осенне-весенний период проезд по улицам невозможен. Исходя из этого и принято решение об улучшении состояния дорог.
На собрании было решено, что 15% от сметной стоимости будут собирать сами сельчане, 15% выделит сельское поселение. Есть договоренность и со спонсором.
В состав инициативной группы единогласно были избраны активные жители села В. Егоров, Э. Шамшияров, С. Бикнязева, В. Саликаева, Л. Айгишева.
Жители села надеются, что в 2018 году у них, наконец-то, появится хорошая дорога, по которой можно будет и пройти, и проехать.
Венера Аглямова
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Ленинское