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    19 декабря в селе Ленинское СП Мишкинский сельсовет состоялось собрание жителей

    slavin 22-12-2017, 14:44209Общество
    19 декабря в селе Ленинское СП Мишкинский сельсовет состоялось собрание жителей
    Более 60 человек собрались и обсудили вопросы об участии в ППМИ. Было принято решение о строительстве дорог на улицах Ленина, Новостройка и Полевая.

    — Нам нужны эти дороги, так как это пути в школу, сельский клуб, библиотеку, фельдшерский пункт, детский сад, — вынесли свой вердикт сельчане.

    Школу и детский сад села Ленинское посещают дети из трех деревень — Кигазытамаково, Новоключево и Ленинское. Доставка осуществляется школьным автобусом, но в осенне-весенний период проезд по улицам невозможен. Исходя из этого и принято решение об улучшении состояния дорог.

    На собрании было решено, что 15% от сметной стоимости будут собирать сами сельчане, 15% выделит сельское поселение. Есть договоренность и со спонсором.

    В состав инициативной группы единогласно были избраны активные жители села В. Егоров, Э. Шамшияров, С. Бикнязева, В. Саликаева, Л. Айгишева.

    Жители села надеются, что в 2018 году у них, наконец-то, появится хорошая дорога, по которой можно будет и пройти, и проехать.
    Венера Аглямова
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    Метки: Ленинское

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