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    Письма Деду Морозу от школьников села Мишкино

    slavin Сегодня, 10:1211Общество
    Письма Деду Морозу от школьников села Мишкино
    Обучающиеся 2 «а» класса лицея № 1 написали письма главному персонажу праздника Нового года.

    «Как у тебя здоровье? Не болеешь ли? Дел, наверное, очень много… Пишет тебе Николай Зандинов. Мне 8 лет. Учусь на 4 и 5. Помогаю маме смотреть братика Петю. Ему 1 годик и 4 месяца. Немного чищу дорожки у нас во дворе, у бабушки тоже. Еще люблю поливать цветы, катать Петю на его машинке. Больше всего мне нравится читать книги про животных, птиц, сказки, энциклопедии. Книги у меня есть, но их мало. Хочу иметь большую домашнюю библиотеку. Дед Мороз, пожалуйста, подари мне книжки. Будь здоров!»
    * * *
    «Меня зовут Рада Андрюшкина. Весь год я старалась быть хорошей. Маме помогала подметать полы, убирала игрушки на свои места. Мои вещи не разбросаны по комнате, а лежат на своих местах. Папе помогаю кормить собаку, читаю своим сестренкам. Дорогой Дедушка Мороз, пожалуйста, если у тебя есть настоящий добрый щенок, подари мне его».
    * * *
    «Меня зовут Имиль. Мне 7 лет. Я учусь во втором классе. Получаю 5 и 4, иногда бывают тройки. Но я буду стараться, слушаться родителей, помогать во всем маме, больше читать книги. Я бы хотел попросить на Новый год здоровья родным, маме — терпенья, а мне — машинку с пультом управления».
    * * *
    «Меня зовут Адам Мурадымов. В этом году я вел себя хорошо. Хожу на разные занятия, занимаюсь спортом. Я совершал хорошие поступки. Помогал маме по хозяйству, копал во дворе снег. Получал хорошие отметки и радовал маму с папой. Дорогой Дедушка Мороз, я хотел бы у тебя попросить на Новый год подарок — ролики. Обещаю быть послушным и старательным».
    * * *
    «Меня зовут Аделина Яниева. Я из многодетной семьи. Люблю рисовать, занимаюсь танцами, хожу в кружок пения. Еще люблю спорт. У меня есть три любимых брата. Они старше меня и тоже любят спорт, мечтают о велотренажере, а я — о смартфоне с хорошей камерой, чтобы в любой момент, где бы я ни была, можно было сфотографироваться».
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