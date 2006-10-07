Юнармейцы Мишкинского района стали призерами республиканского лагеря юнармейских отрядов

В. Апаев

В городе Агидель прошёл итоговой республиканский лагерь с участием юнармейских отрядов МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан. Честь нашего района в этом лагере защищала юнармейская команда «Виктория», составленная из обучающихся марийской гимназии им. Я. Ялкайна села Чураево в составе: Ильдара Кадикова, Матвея Шамиева, Ростислава Кутлуметова, Алексея Гайнутдинова, Данила Иркабаева и Юрия Шайдулина. Руководителем команды был учитель ОБЖ Владимир Апаев.Участие команды в лагере юнармейцев стало возможным благодаря Центру детского туризма и патриотического воспитания «Путник», который стал организатором и вдохновителем. Для поездки были выделены автобус, деньги на расходы, связанные с поездкой, оказана помощь с оборудованием и документацией.Всего в республиканском лагере приняли участие 13 команд городов и районов нашей республики.За четыре дня ребята прошли множество испытаний, проявив все свои воинские качества, командную сплоченность, физическую силу и силу духа. В программу соревнований были включены этапы: представление команд, флага команды, боевого листка; конкурсы военно-патриотической песни, огневой подготовки, неполной разборки-сборки автомата АК‑74. Они приняли участие в соревнованиях по поднятию гири, зимнему пейнтболу (лазертагу), по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ), спортивному ориентированию, плаванию. Для них проводились эстафеты по лыжам с элементами биатлона, плаванию, бегу на коньках, а также военно-историческая викторина.По итогам трёх дней наши юнармейцы заняли почётное третье место.В достижение победы каждый участник команды внес свой вклад. В результате сложилась сильная, сплоченная, нацеленная на достижение поставленной цели единая команда.Особо хочется отметить капитана команды Ильдара Кадикова. Его организаторские качества сыграли свою роль, и команда стала как бы одним целым организмом. Матвей Шамиев принес победу на соревнованиях по поднятию гири и прекрасно исполнил военно–патриотическую песню. В гиревом спорте большая заслуга и Ростислава Кутлуметова. Данил Иркабаев и Юрий Шайдулин отличились в разборке и сборке АК‑74 и на конкурсе по одеванию ОЗК. На эстафете по биатлону блестящую победу завоевали Ильдар Кадиков, Ростислав Кутлуметов, Матвей Шамиев и Алексей Гайнутдинов. Удачно выступила команда на этапе огневой подготовки, а на конкурсе «Визитка» зрители узнали много нового о нашем районе. Успех команды — эта заслуга учителей ОБЖ В. Апаева и физической культуры С. Мурзашева. Желаем всем участникам команды и их руководителям здоровья, успехов в учёбе, спортивного мастерства и новых ярких побед.