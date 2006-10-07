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    Чудеса под Новый год

    slavin Сегодня, 10:1511Общество, Образование
    Чудеса под Новый год
    Обучающаяся 10 класса школы деревни Чебыково Алиса Иликбаева получила возможность посетить Москву не в качестве туриста, а участника Всероссийского конкурса.

    9 юных конкурсантов из Республики Башкортостан пробыли в Москве с 11 по 16 декабря. В первый день нас разместили в Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения. В этот же день состоялось торжественное открытие конкурса. Его участники показали свои таланты: пели, танцевали, рассказывали свои стихотворения. Я прочла отрывок из повести Н. Помяловского «Очерки Бурсы».

    На следующий день мы приступили к защите работ. Она состояла из мастер-классов и представления на суд жюри своих художественных произведений. Ежедневно для нас проводили экскурсии. Мы посетили музей «Серебряного века», дом-музей М. Лермонтова. Конкурс дал нам возможность приобрести новых друзей, научиться чему-то новому и увидеть выступления талантливых ребят.

    Копилку моих достижений пополнили грамота лауреата в номинации «Конкурс художественных программ» и диплом в секции «Литературное творчество».
    А. Иликбаева
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