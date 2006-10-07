Дети-инвалиды Мишкинского района получат новогодние подарки от неравнодушных людей

Фирдаус Кадикова

По словам заместителя главы администрации по кадрам и социальным вопросам Ларисы Александровой, вот уже третий год подряд дети-инвалиды Мишкинского района получают подарки к Новому году. Если в первый год они были приобретены из средств Благотворительного фонда, то в прошлом году приобрести 99 подарков помогли предприниматели Анфир Фатхинуров и Вадим Антонов.Этот приятный и положительный пример стал образцом для подражания — в 2017 году к благородной миссии В. Антонова и А. Фатхинурова присоединились предприниматели Радик Шамсутдинов, Ринат Гильманов, Владимир Михайлов, Динар Закирзянов, Юрий Чамуков, Альберт Петров, Ахметзия Галимзянов, начальник отдела экономики администрации МР Мишкинский район Сергей Нуриев и глава СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев. Благодаря их спонсорской помощи 95 детей с ограниченными возможностями здоровья из Мишкинского района получат подарки к Новому году.От имени Совета и администрации МР Мишкинский район, детей и их родителей выражается благодарность спонсорам за сладкие подарки и веру в доброту и чудеса.