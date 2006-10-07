Куда сходить на новогодние праздники мишкинцам

С наступлением Нового года у детворы начинаются долгожданные каникулы. Как их проводить весело и с пользой? К вам на помощь в эти дни спешат работники районного Дворца культуры, центральной районной библиотеки, центр туризма «Путник».



2 января в 14.00

«Проказы Бабы-Яги в канун Нового года» для детей райцентра (РДК).



3 января

Конкурсно-игровая программа «Шорыкйол» (центральная библиотека).



4 января в 11.00

Игра «Царь горы» (сабантуйская площадь), новогодний юнармейский турнир «Попади в яблочко» («Путник»).



4 января в 12.00

Конкурсы, викторины, загадки про Новый год и награждение участников конкурса поделок «Новогодний узор» (РДК).



4 января

«Новогодний калейдоскоп» (центральная библиотека).



5 января

Час православной культуры «Крещение и доброта» (библиотека).



8 января в 11.00

Соревнования по спортивному туризму (ЦДЮТ «Путник»).



8 января

Викторина «В стране сказочных героев» (детская библиотека).



9 января

Игровая программа «Новый год шагает по планете» (районный Дворец культуры).



9 января

Экскурсия в город Бирск (ЦДЮТ «Путник»).



11 января в 11.00

Встреча с юными фотографами для школьников (ЦДЮТ «Путник»).



11 января в 14.00

Конкурс чтецов «Здравствуй, зимушка-зима!» (районный Дворец культуры).



12 января в 14.00

Игровая программа «Сказочный хоровод» (районный Дворец культуры).

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