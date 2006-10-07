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    Куда сходить на новогодние праздники мишкинцам

    slavin Сегодня, 10:1861Общество
    Куда сходить на новогодние праздники мишкинцам
    С наступлением Нового года у детворы начинаются долгожданные каникулы. Как их проводить весело и с пользой? К вам на помощь в эти дни спешат работники районного Дворца культуры, центральной районной библиотеки, центр туризма «Путник».

    2 января в 14.00
    «Проказы Бабы-Яги в канун Нового года» для детей райцентра (РДК).

    3 января
    Конкурсно-игровая программа «Шорыкйол» (центральная библиотека).

    4 января в 11.00
    Игра «Царь горы» (сабантуйская площадь), новогодний юнармейский турнир «Попади в яблочко» («Путник»).

    4 января в 12.00
    Конкурсы, викторины, загадки про Новый год и награждение участников конкурса поделок «Новогодний узор» (РДК).

    4 января
    «Новогодний калейдоскоп» (центральная библиотека).

    5 января
    Час православной культуры «Крещение и доброта» (библиотека).

    8 января в 11.00
    Соревнования по спортивному туризму (ЦДЮТ «Путник»).

    8 января
    Викторина «В стране сказочных героев» (детская библиотека).

    9 января
    Игровая программа «Новый год шагает по планете» (районный Дворец культуры).

    9 января
    Экскурсия в город Бирск (ЦДЮТ «Путник»).

    11 января в 11.00
    Встреча с юными фотографами для школьников (ЦДЮТ «Путник»).

    11 января в 14.00
    Конкурс чтецов «Здравствуй, зимушка-зима!» (районный Дворец культуры).

    12 января в 14.00
    Игровая программа «Сказочный хоровод» (районный Дворец культуры).
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