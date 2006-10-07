Куда сходить на новогодние праздники мишкинцам

С наступлением Нового года у детворы начинаются долгожданные каникулы. Как их проводить весело и с пользой? К вам на помощь в эти дни спешат работники районного Дворца культуры, центральной районной библиотеки, центр туризма «Путник».
2 января в 14.00
«Проказы Бабы-Яги в канун Нового года» для детей райцентра (РДК).
3 января
Конкурсно-игровая программа «Шорыкйол» (центральная библиотека).
4 января в 11.00
Игра «Царь горы» (сабантуйская площадь), новогодний юнармейский турнир «Попади в яблочко» («Путник»).
4 января в 12.00
Конкурсы, викторины, загадки про Новый год и награждение участников конкурса поделок «Новогодний узор» (РДК).
4 января
«Новогодний калейдоскоп» (центральная библиотека).
5 января
Час православной культуры «Крещение и доброта» (библиотека).
8 января в 11.00
Соревнования по спортивному туризму (ЦДЮТ «Путник»).
8 января
Викторина «В стране сказочных героев» (детская библиотека).
9 января
Игровая программа «Новый год шагает по планете» (районный Дворец культуры).
9 января
Экскурсия в город Бирск (ЦДЮТ «Путник»).
11 января в 11.00
Встреча с юными фотографами для школьников (ЦДЮТ «Путник»).
11 января в 14.00
Конкурс чтецов «Здравствуй, зимушка-зима!» (районный Дворец культуры).
12 января в 14.00
Игровая программа «Сказочный хоровод» (районный Дворец культуры).
2 января в 14.00
«Проказы Бабы-Яги в канун Нового года» для детей райцентра (РДК).
3 января
Конкурсно-игровая программа «Шорыкйол» (центральная библиотека).
4 января в 11.00
Игра «Царь горы» (сабантуйская площадь), новогодний юнармейский турнир «Попади в яблочко» («Путник»).
4 января в 12.00
Конкурсы, викторины, загадки про Новый год и награждение участников конкурса поделок «Новогодний узор» (РДК).
4 января
«Новогодний калейдоскоп» (центральная библиотека).
5 января
Час православной культуры «Крещение и доброта» (библиотека).
8 января в 11.00
Соревнования по спортивному туризму (ЦДЮТ «Путник»).
8 января
Викторина «В стране сказочных героев» (детская библиотека).
9 января
Игровая программа «Новый год шагает по планете» (районный Дворец культуры).
9 января
Экскурсия в город Бирск (ЦДЮТ «Путник»).
11 января в 11.00
Встреча с юными фотографами для школьников (ЦДЮТ «Путник»).
11 января в 14.00
Конкурс чтецов «Здравствуй, зимушка-зима!» (районный Дворец культуры).
12 января в 14.00
Игровая программа «Сказочный хоровод» (районный Дворец культуры).
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