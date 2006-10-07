«Год был наполнен яркими событиями в различных сферах жизни»

— Самый проблемный участок — здравоохранение. Нехватка врачей, особенно узких специальностей, ощущается всеми. Реализация программы «Земский доктор», огромные усилия, прилагаемые администрацией района и Мишкинской ЦРБ, не улучшают ситуацию. Но все же руки не опускаем, будем продолжать привлекать молодых специалистов в район. Агропромышленный комплекс тоже стареет в плане возраста работников, молодежь не хочет идти в животноводство и растениеводство.

— В 2017 году 25 молодым семьям предоставлены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. 9 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение и строительство жилого дома в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», 2 — в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». 7 молодым семьям предоставлена социальная выплата на списание основной суммы долга по кредитному договору об улучшении жилищных условий в связи с рождением ребенка на общую сумму 1 млн 283 582,99 рублей.



Государство всегда поддерживает молодых специалистов. В здравоохранении действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в системе образования в рамках реализации программы «Педагогические кадры Республики Башкортостан» в районе действует Положение о выплате единовременного пособия молодым педагогам.

— 2018 год объявлен в РФ Годом добровольца (волонтера), а в нашей республике — Годом семьи. Все планы связаны с этой социальной тематикой. Многое предстоит сделать: у меня есть команда единомышленников в образовании и культуре, здравоохранении и спорте, «молодежке» и «социалке», команде глав сельских поселений, а также среди большой когорты ветеранов. В их адрес слова искренней благодарности за поддержку и взаимопонимание. Я надеюсь, мы будем, как всегда на высоте.

— Пусть Новый год принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть радует каждым своим часом и минуткой, преумножая все хорошее! Желаю войти в этот новый год с позитивным настроением, чистыми помыслами, с уверенностью в своих силах! Пусть всё, что намечено, обязательно осуществится! Близкие, родные, друзья всегда будут поддержкой. Всем здоровья и счастья!

Венера Аглямова

— Уходящий год был наполнен яркими событиями в различных сферах жизни. В течение года нас радовали своими успехами дети разных возрастов — они талантливы в учебе, спорте, блещут на сценах концертных залов, их доброта и бескорыстность проявляются в оказании помощи всем нуждающимся. А самое главное, все наши дети — патриоты своей малой родины. Их волнуют общественно-политические, социально-экономические, нравственные вопросы — они готовы сделать все возможное для лучшего будущего. Очень хотелось бы, чтобы свой потенциал подрастающее поколение реализовало в родном Мишкинском районе.Наконец-то, мы получили свой шикарный бассейн, одинокие престарелые люди приобрели свой уютный дом-пансионат в деревне Ирсаево. Радует снижение показателей смертности среди жителей района, увеличивается продолжительность жизни, надеемся, что в новом году начнут расти показатели рождаемости.В рамках своего 30-летнего юбилея активно жили ветераны района: посещали физкультурно-оздоровительные занятия, учились компьютерной грамоте и хоровому пению, успевали держать под контролем учреждения здравоохранения и спорта, образования и культуры, праздновали юбилейные исторические даты.Надолго в памяти останется юбилейный концерт народного ансамбля танца «Эрвел».Впечатляет духовный рост народов, населяющих наш район. Сохраняя и поддерживая мир и согласие между народами, большую помощь в решении многих вопросов оказывают национальные общественные организации. За счет благотворительных взносов построена котельная мечети «Аниса», завершается строительство Храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, начаты работы по огораживанию святой рощи марийцев села Мишкино, установлен памятный камень на месте разрушенной Свято-Троицкой церкви в селе Новотроицкое, восстановлена кровля церкви «Николая Чудотворца» деревни Константиновка.