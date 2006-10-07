«Уходящий год был насыщенным»

— По итогам производства в 2017 году произведено валовой продукции на сумму более 1,8 млрд руб. Валовой сбор зерна ежегодно увеличивается и в 2017 году составил 18 тысяч тонн в зачетном весе при средней урожайности 17,4 центнера с гектара. Картофеля убрано 25,3 тысячи тонн, средняя урожайность составила 130 ц с гектара.



В растениеводстве продолжается плановая работа по повышению плодородия почв, увеличению доли посевов элитными семенами и введению в оборот неиспользуемой пашни.



Сельскохозяйственными товаропроизводителями всех категорий хозяйств планируется получить к концу 2017 года скота и птицы на убой (в живом весе) более 4 тысяч тонн, при темпе роста в 106 процентов, молока более 23 тыс.тонн или 103 процента к уровню 2016 года.

— В уходящем году хозяйствами района было получено субсидий около 3 миллионов рублей. Действует государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий», по которой для молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности, выделяются субсидии на строительство и приобретение жилья. В уходящем году объем введённого жилья для указанных категорий граждан составил 1,261 тысячи квадратных метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов — 888 квадратных метров (13 участников программы, в том числе 9 молодых семей и молодых специалистов). Из бюджета всех уровней было выделено более 13 миллионов рублей.

— Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций в уходящем году составили 10 миллионов рублей.



В район был привлечен инвестор — ООО агрофирма «Мишкинский», которое произвело химическую обработку пара на площади более 1000 га, посеяло озимые культуры на площади 300 га. В 2018 году планирует посеять 1000 га яровых зерновых.



В целях повышения производительности труда и сокращения издержек производства ежегодно производится обновление маши- ннотракторного парка сельхозтоваропроизводителей и использование энергонасыщенных тракторов. В 2017 году индивидуальными предпринимателями главами КФХ Михаилом Белоусовым приобретены 4 сеялочных агрегата и два пресс-подборщика, Самвелом Кштаевым — прицепная жатка, Рафидой Фатхинуровой — 2 пресс-подборщика, грабли и жатка.



Проводится работа по налаживанию системы сбыта сельскохозяйственной продукции путем налаживания контактов на прямые поставки сельскохозяйственной продукции в пункты переработки и реализации, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок. Несмотря на успехи в развитии сельского хозяйства района, есть ряд проблем: износ и сокращение парка сельскохозяйственной техники, дефицит кадров, недостаточный уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

— В 2018 году необходимо продолжить работу по привлечению инвесторов, подготовке и ведению паспорта инвестиционных площадок в районе, учету и введению в оборот неиспользуемой пашни, восстановлению заросших полей и посеву многолетних трав на семена. Также продолжить работу по укрупнению уже существующих хозяйств, обновлению сельхозтехники и закупке высокопродуктивного скота.



В будущем году планируем провести курсы повышения квалификации «Школа молодого фермера» с привлечением специалистов МСХ РБ в области растениеводства, животноводства, экономики для глав КФХ, а также желающих зарегистрировать свое фермерское хозяйство до 35 лет с последующим участием в конкурсном отборе на получение грантов как начинающий фермер, на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

— От всей души поздравляю вас с 2018 годом! Новый год — это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.

Алена Григорьева

Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство, поэтому нашим читателям интересно будет узнать, с какими показателями завершили год труженики села.