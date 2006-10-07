Мира и добра в Новом году

Беседовала Фирдаус Кадикова

— Самым важным условием для плодотворной деятельности всех отраслей и нормальной жизни населения района является спокойная, мирная обстановка.Поэтому очень радует, что в нашем многонациональном районе царит дружеская атмосфера, когда плечом к плечу, помогая друг другу, трудятся люди разных национальностей. Работа администрации района была направлена на улучшение жизни жителей муниципалитета, задачи, поставленные перед нами на 2017 год, выполнены.Отрадно то, что наш район стал одним из первых, кто реализовал проект государственно-частного партнерства — открыл пансионат в деревне Ирсаево. Готовится и второй проект ГЧП по водоснабжению села Мишкино, тоже единственный в своем роде в республике.Еще один приятный момент — это участие в Программе по поддержке местных инициатив, которое помогло нам на семи объектах реализовать 6 570 000 рублей, 4 506 000 из которых были выделены из республиканского бюджета, 700 000 рублей — из местного бюджета, население собрало 905 000 рублей, спонсорская помощь составила 459 000 рублей.Рад тому, что нас поддержало и приняло участие в реализации Программы население района, инвесторы. Я считаю, что в будущем эта Программа станет одним из рычагов для решения проблем муниципалитета и его жителей.Всех жителей нашего родного района хочу поздравить с наступающим Новым годом! Пусть он принесет Вам в подарок благополучие, воплощение мечты и надежду на успешное будущее. Пусть успех будет вашим верным спутником во всем. Желаю Вам мира, терпения, согласия, добра и удачи, семейного счастья! С Новым годом!