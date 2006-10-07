«Бодрости духа, благополучия и удачи!»

–2017 год оказался во многом успешным. Ярким событием года можно назвать 10-летие со дня принятия решения Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации о регистрации официальных символов муниципального района Мишкинский район. В связи с этой датой в селе Мишкино прошла выставка государственных символов Российской Федерации и Республики Башкортостан. В рамках межмуниципального сотрудничества наш район посетила делегация глав сельских поселений Калтасинского района, в ходе встречи мы поделились опытом работы по решению вопросов местного значения сельских поселений. В республике прошел первый Форум территориального общественного самоуправления Республики Башкортостан в г. Учалы, где мы представили опыт работы ТОСов нашего района. За успешную практику в реализации развития ТОС исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований республики Р. Исхаков вручил благодарственное письмо В. Казимову, председателю ТОС деревни Лепешкино СП Баймурзинский сельсовет.Что жду от Нового года? Ожидания всегда большие. Каждый год по-своему уникален.Нас ждут главные события года — выборы Президента Российской Федерации и выборы депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Надеюсь, что жители района традиционно станут активными участниками этих важных политических мероприятий.В семье главным событием станет завершение учебы старшего сына в магистратуре и получение диплома о высшем профессиональном образовании. Младший сын и дочь закончат восьмой и третий классы лицея № 1 села Мишкино.Поздравляя всех жителей района с наступающим Новым годом, хочу пожелать добра и мира вашим семьям. Если сегодня не повезло, знайте — так будет не всегда. Пусть новогодняя ночь станет точкой отсчета всего нового, успешного, благополучного. И помните — все в ваших руках! С Новым годом!— Несмотря на многие экономические сложности, наша отрасль заканчивает 2017 год вполне успешно. 102 семьи в этом году справили новоселье. Введены в строй около 8 тысяч квадратных метров жилья. По программе переселения из ветхого жилья введен в эксплуатацию новый благоустроенный дом в райцентре. 16 семей нынче получили новые квартиры. 6 квартир были предоставлены детям-сиротам.Успешно функционирует в Мишкино ФОК «Триумф» с тренажерным залом и бассейном. Теперь сельчане могут укрепить здоровье в тренажерном зале, снять усталость, вдоволь поплавать в современном бассейне.Капитально отремонтированы и утеплены тепловые и водопроводные сети. При этом использованы современные композитные материалы.Капитально отремонтировано 2,7 километра дорог, имеющих твердое асфальто-бетонное покрытие, 5,5 километра дорог с гравийно-песчаным покрытием. Отреставрировано 22 километра межпоселковых дорог. Возведен новый и современный мост через речку Кынгыр.— Что Вы ждете от 2018 года?— Жду, когда наш район включат в программу полной газификации всех населенных пунктов. Думаю, я не одинок в желаниях, когда все деревни и села получат достойные дороги, по которым можно будет добраться до любого населенного пункта в любую погоду. И чтобы у жителей нашего района были все перспективы для устойчивого экономического роста.Желаю всем крепкого здоровья и долголетия. И исполнения всех, даже самых смелых и сокровенных желаний! Будьте счастливы. Пусть в каждом доме, в каждой семье поселится настоящее счастье!— Для нашей отрасли важно закончить год без долгов, поэтому радует, что выполнены все принятые расходные обязательства по заработной плате, пенсиям, пособиям, налогам, коммунальным услугам. Надеемся, что 2018 год принесет нам больше налоговых и неналоговых доходов. Желаю, чтобы будущий год принес нам новые возможности, крепкое здоровье, процветание в работе и счастье в личной жизни! Финансового роста и стабильности в новом году!— Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Новый год — это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.Каждому из нас 2017 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.Я благодарю всех жителей Мишкинского сельского совета за активное участие в жизни сельского поселения, за поддержку и понимание!В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!— Примите мои сердечные поздравления с наступающим Новым годом и приближающимся светлым праздником Рождества Христова!По традиции в это время мы подводим итоги, строим планы. Для всех нас уходящий год был наполнен разными событиями. Пусть в будущее перейдет только самое лучшее, что было за это время. Приближается самый веселый, яркий и по-настоящему волшебный праздник — Новый год.Каким он станет, что принесет — во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье — мир и любовь.Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!