В селе Мишкино пройдут праздничные богослужения

Прихожане и дети воскресной школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы пр ...

Христиане всего мира отметили самый светлый день на земле, любимый праздник — Рождество Христово! В Рождественские праздники все люди отдыхают, веселятся, ходят по гостям. Много народу собралось возле рождественской елки в прошлое воскресенье, 10 января, при храме Покрова Пресвятой Богородицы.