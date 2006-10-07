В селе Мишкино пройдут праздничные богослужения

31 января в новом храме Покрова Пресвятой Богородицы села Мишкино после утреннего богослужения состоится молебен о Новом годе.
6 января в 23.00 начнется праздничная Рождественская служба.
8 января в 11.00 в холле Центральной районной библиотеки состоится рождественская елка для детей. Приглашаем всех желающих.
6 января в 23.00 начнется праздничная Рождественская служба.
8 января в 11.00 в холле Центральной районной библиотеки состоится рождественская елка для детей. Приглашаем всех желающих.
Приходской совет
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