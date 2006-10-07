В Сосновке построят обелиск

На прошедшем сходе граждан в деревне Сосновка были рассмотрены вопросы о возможном участии в программе ППМИ сельского поселения Большесухоязовский сельсовет, выборе проекта и другие.



На собрании участвовало более 90 жителей деревни. Они единогласно решили установить обелиск участникам Великой Отечественной войны в деревне Сосновка. Была выбрана инициативная группа. Сбор добровольных пожертвований с каждого двора составит 500 рублей.

С. Владимирова На собрании участвовало более 90 жителей деревни. Они единогласно решили установить обелиск участникам Великой Отечественной войны в деревне Сосновка. Была выбрана инициативная группа. Сбор добровольных пожертвований с каждого двора составит 500 рублей.

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