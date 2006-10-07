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    В Сосновке построят обелиск

    slavin Сегодня, 10:4558Общество
    В Сосновке построят обелиск
    На прошедшем сходе граждан в деревне Сосновка были рассмотрены вопросы о возможном участии в программе ППМИ сельского поселения Большесухоязовский сельсовет, выборе проекта и другие.

    На собрании участвовало более 90 жителей деревни. Они единогласно решили установить обелиск участникам Великой Отечественной войны в деревне Сосновка. Была выбрана инициативная группа. Сбор добровольных пожертвований с каждого двора составит 500 рублей.
    С. Владимирова
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    Метки: ППМИ, сосновка

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