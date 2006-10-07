В Буклендах отремонтируют улицы

В. Семенова

После проведенного опроса жители села остановились на ремонте дорог на улицах деревни Букленды. После обсуждения насущных проблем был выбран проект, принято решение, что в дальнейшем контроль за выполнением, работу по подготовке документов на конкурс для получения субсидии будут вести инициативная группа и администрация сельского поселения.