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    В Буклендах отремонтируют улицы

    slavin Сегодня, 10:46125Общество
    В Буклендах отремонтируют улицы
    В сельском клубе деревни на сходе граждан была заслушана информация о конкурсном отборе проектов, основанных на местных инициативах.

    После проведенного опроса жители села остановились на ремонте дорог на улицах деревни Букленды. После обсуждения насущных проблем был выбран проект, принято решение, что в дальнейшем контроль за выполнением, работу по подготовке документов на конкурс для получения субсидии будут вести инициативная группа и администрация сельского поселения.
    В. Семенова
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    Метки: ППМИ, Букленды

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