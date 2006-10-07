В Кайраково будет новое спортивное оборудование

И. Захарова

В непростую ситуацию попала школа деревни Кайраково после плановой проверки Обрнадзора. Из-за отсутствия лицензий на спортивное оборудование (в основном все они были самодельные), было рекомендовано смонтировать и убрать их со школьного стадиона.На сходе граждан в Кайраковском сельском клубе директор школы Р. Ибаев выступил с проектом о закупе лицензионного спортивного оборудования для стадиона. Жители деревни полностью согласились с ним, вынесли положительное решение и избрали инициативную группу.