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    В Кайраково будет новое спортивное оборудование

    slavin Сегодня, 10:4868Общество
    В Кайраково будет новое спортивное оборудование
    В конце уходящего года жители деревни Кайраково собрались на сход граждан. На повестку дня был вынесен вопрос об участии в Программе поддержки местных инициатив.

    В непростую ситуацию попала школа деревни Кайраково после плановой проверки Обрнадзора. Из-за отсутствия лицензий на спортивное оборудование (в основном все они были самодельные), было рекомендовано смонтировать и убрать их со школьного стадиона.

    На сходе граждан в Кайраковском сельском клубе директор школы Р. Ибаев выступил с проектом о закупе лицензионного спортивного оборудования для стадиона. Жители деревни полностью согласились с ним, вынесли положительное решение и избрали инициативную группу.
    И. Захарова
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    Метки: ППМИ, Кайраково

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