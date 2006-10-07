В селе Мишкино прошла елка главы администрации

Венера Аглямова

Открыло мероприятие выступление воспитанников танцевальных групп при районном Дворце культуры.Ребят с Новым годом поздравили глава администрации района Р. Мусин и начальник отдела образования С. Александров.— Вы — наше будущее. Успехи детей радуют не только родителей, но и нас. Никогда не забывайте свою малую родину, где вы родились, выросли, именно она нуждается в ваших ясных головах и трудолюбивых руках, которые принесут родному району процветание и известность. Мы, взрослые, сделаем все, чтобы вы росли в мирной и процветающей стране, — сказал в своем выступлении Рустам Маратович.Во второй части мероприятия работники Дворца культуры подарили детям минуты веселого отдыха — показали театрализованное представление «Проказы Бабы- Яги в канун Нового года». Выступления сказочных героев сопровождались взрывами детского смеха и рукоплесканий.В конце вечера Дед Мороз и Снегурочка раздали детям заслуженные трудом новогодние подарки.