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    В селе Мишкино прошла елка главы администрации

    slavin Сегодня, 10:49138Общество, Культура
    В селе Мишкино прошла елка главы администрации Фото: И. ЯХИНА
    Проходит такое мероприятие уже четвертый год. Подарки от имени руководителя муниципалитета в этом году получили 70 обучающихся, которые отлично проявили себя в учебе и общественной жизни школ и района.

    Открыло мероприятие выступление воспитанников танцевальных групп при районном Дворце культуры.

    Ребят с Новым годом поздравили глава администрации района Р. Мусин и начальник отдела образования С. Александров.

    — Вы — наше будущее. Успехи детей радуют не только родителей, но и нас. Никогда не забывайте свою малую родину, где вы родились, выросли, именно она нуждается в ваших ясных головах и трудолюбивых руках, которые принесут родному району процветание и известность. Мы, взрослые, сделаем все, чтобы вы росли в мирной и процветающей стране, — сказал в своем выступлении Рустам Маратович.

    Во второй части мероприятия работники Дворца культуры подарили детям минуты веселого отдыха — показали театрализованное представление «Проказы Бабы- Яги в канун Нового года». Выступления сказочных героев сопровождались взрывами детского смеха и рукоплесканий.

    В конце вечера Дед Мороз и Снегурочка раздали детям заслуженные трудом новогодние подарки.
    Венера Аглямова
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