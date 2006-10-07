Жительнице Мишкинского района подменили ребенка в уфимском роддоме

Фото долгожданного второго ребёнка мужу и сестре Зульфия Николаева отправляла дважды. Родственников удивило то, что малыш на свет появился рыжим. Близкие Зульфии негодуют: как врачи могли перепутать двух разных малышей. Молодые мамы заметили подмену только на вторые сутки.Альфия Ситдикова, сестра Зульфии Николаевой: «У неё ребёнок родился 3800 граммов. На следующее утро взвешивают, получается, что он килограмм сбросил. Это очень много. Врачи стали кричать: "Раз вы не можете кормить своего ребёнка, пишите отказную"».Отказную молодая мама писать не стала. У Зульфии слабое зрение, поэтому подмену она сразу и не заметила. Надев очки, девушка прочитала имя на бирке и поняла, что два дня кормила чужого ребёнка.Альфия Ситдикова, сестра Зульфии Николаевой: «Только на вторые сутки выяснилось. Ни извинений, ничего. Как будто так и должно быть».Получить комментарий от сотрудников Республиканской клинической больницы имени Куватова не удалось.Марсель Газизов, заместитель главного врача РКБ им. Куватова: «Я не могу комментировать».Медики историю не афишируют. Тем более что проблема уже решилась. Но страшно представить, что было бы, если бы одна из мам не заметила подмены.Как так получилось, что медики перепутали двух абсолютно разных младенцев? Что это – врачебная халатность или ошибка, которую мог допустить каждый? Но если здесь история закончилась хеппи эндом и мамам вернули родных малышей через два дня, то где гарантия, что нет семей, которые десятки лет воспитывают чужих детей?