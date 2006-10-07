Н. Зайнулина, бывший учитель лицея № 1 с. Мишкино, пенсионер

Время неумолимо движется вперёд. В конце 2017 года исполнилось 100 лет Великой Октябрьской революции.В Мишкинском РДК состоялся большой концерт, посвящённый этой дате. На сцене появлялись и «демонстранты» с транспарантами, шарами, и «пионеры» со своими речёвками, песнями, с позывными пионерского горна, и «комсомольцы» на целинных землях, «фронтовики», пишущие письма домой перед боем, звучали до боли знакомые революционные, патриотические, лирические песни, вдохновляющие на самоотверженный труд, на героические подвиги в битве с фашистами…Каждому дорого то время, которое определено ему судьбой. Хотя в настоящее время у людей неоднозначное отношение к Великой Октябрьской революции, я считаю это важным событием, открывшим простым людям путь к знаниям. И, когда ко мне пришёл мой внук Алишер с просьбой помочь ему выбрать тему для исследовательской работы, я предложила ему эту историческую дату.Современные дети знают очень мало об Октябрьской революции, о Владимире Ильиче Ленине. А ведь, не научив уважать и ценить прошлое, не построить и светлого будущего. Историю своей страны, какая бы она не была, надо знать каждому. Это наша история, иной не дано.Тему назвали так: «Назад в 20 век. Жизнь советской школы глазами педагогов: взгляд с 21 века». Внуку я предложила узнать у учителей-родственников, среди которых он живёт и воспитывается, о том, как претворялся в жизнь завет Ильича: «Учиться, учиться и учиться».Чтение воспоминаний моего отца Ишале Ишкузиновича Ишкузина дали внуку представление о тяжелой жизни крестьян до Великой Октябрьской революции и о постепенном улучшении её после революции. Воспоминания были написаны на марийском языке, внуки не знают марийского языка. Чтобы они могли читать, я перевела дневник на русский язык, внуки набрали на компьютере и в Мишкинской центральной библиотеке помогли нам собрать материал.Очень ценными источниками стали рассказы Вячеслава Айгушевича Князева — заслуженного работника общего образования Республики Башкортостан, Почётного работника общего образования РФ, отличника народного просвещения РФ; Любови Алексеевны Исадыковой — пионервожатой (ныне библиотекаря лицея № 1), награждённой за долголетнюю работу пионервожатой грамотами ЦК комсомола и Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Ещё я рассказала о своих пионерских и комсомольских годах, вспомнила о том, как школьники, жители села Мишкино с цветами, венками шли на митинг к памятнику В. И. Ленину в день его рождения — 22 апреля. Было так торжественно, величественно. Мы чувствовали себя причастными к чему-то великому, важному. Все вместе пели песню «Ленин всегда живой». Запевал Яков Байдимирович Байдимиров, директор РДК.В моём сердце до сих пор жива и память о своем классном руководителе Нине Михайловне Мадияровой, педагоге от Бога, отличнике народного просвещения. Это она, Нина Михайловна, разглядела во мне будущего учителя. Сама повезла нас — 10 своих учащихся в Благовещенское педучилище. Её отцом был Михаил Николаевич Михайлов — заслуженный учитель школы РСФСР, награждённый орденами Ленина, «Трудового Красного Знамени». Нина Михайловна была для меня примером самоотверженного труда и душевного благородства.Воспоминания Андрея Илинбаевича Егорова о своих школьных годах и о жизни советских школьников представляю полностью. В начале октября 2017 года мы встретились и записали его воспоминания, а 9 декабря сердце Андрея Илинбаевича перестало биться.Родился Андрей Илинбаевич в 1937 году в Мишкино. После окончания Мишкинской средней школы служил в войсках Военно-Морского Флота. Учился в Одесском и Нахимовском мореходных училищах, служил чертёжником при военно-морском училище в 40-й электронной военной школе, а затем был переведён в особую инженерно-техническую команду. В составе особой команды Андрей Илинбаевич побывал на Кубе. После службы в армии становится студентом БГУ химико-биологического факультета. Вскоре Андрей Илинбаевич переходит на заочное обучение. В 1963 году возвращается на работу в родную школу. И до 2005 года он верно служил самой мирной цели на земле — обучению и воспитанию детей. За время педагогической деятельности он учил своих воспитанников жизни открытой, смелой, полной дерзких мечтаний и громких побед. Уже в 32 года за свой благородный труд педагог получает заслуженную награду — «Отличник народного просвещения РСФСР», а в 39 — становится заслуженным учителем БАССР. Награждён медалью к 100-летию Ленина, памятным значком воинской части Симферопольского соединения и многочисленными грамотами.Долгие годы Андрей Илинбаевич был куратором по воспитательной работе всех классных руководителей, ученической и комсомольской организации, старших пионервожатых, практикантов Бирского государственного педагогического института. Пять лет был организатором подготовительного учения будущих студентов пединститутов, сельскохозяйственного и медицинского институтов. Также являлся куратором Совета дружины имени Ю. А. Гагарина, секретарём учительской партийной организации (9 лет), организатором туристско-краеведческой работы.Андрей Илинбаевич был всесторонне развитым, жизнерадостным человеком. Он красиво рисовал, пел, поднимал настроение своими весёлыми шутками. Ещё Андрей Илинбаевич обладал экстрасенсорными способностями. Настои, приготовленные им из лекарственных трав, помогали нам выздороветь. А овощи и фрукты, выращенные Андреем Илинбаевичем вместе с супругой Ольгой Семёновной, удивляли нас своим разнообразием и высокой урожайностью.Воспоминания А. И. Егорова— Моим первым учителем был Павел Бикмасович Иманбаев. Он был очень талантливым человеком. Хорошо играл на скрипке, красиво рисовал, искусно пел и танцевал, принимал активное участие в развитии культурной жизни района. На уроках пения разучивали революционные и патриотические песни: «По долинам и по взгорьям», «Песня о Чапаеве», «Бой за Родину», «Катюша»… Чтобы хорошо запомнить слова песен, мы их пели, когда шли домой.Школа в то время отапливалась дровами. Топили 16 печей. Осенью и весной сами учащиеся готовили дрова, возили их из леса на тележках, на санках. Зимой помогал колхоз. Тетради давала школа, их не хватало. Заводили тетради по чистописанию, математике, русскому языку. По остальным предметам писали на старых газетах и книжках. Писали стальными перьями, макая в чернила. Чернильницу раздавали перед уроками. Дома сами делали чернила из сажи, из сока свеклы, из отвара кожуры ольхи. Учебниками пользовались только в школе. Домашние задания делали по записи на доске.В школе организовывались добровольные организации пионеров и комсомольцев. Красного материала не было. Вместо галстука были красные банты.В то время трудовое воспитание было поставлено очень хорошо. Пионеры и комсомольцы помогали выращивать кок-сагыз. Это растение, выделяющее млечный сок, из которого в промышленности получали резину для развития авиастроения и машиностроения. Также шефствовали над колхозными птицефермами. Собирали кости для этих ферм. Принимали участие в посадке саженцев на Лысой горе (гора возле реки Иняк). За эту работу нам бесплатно давали дрова. Мы были рады, что можем помочь своей семье.Все ученические общественные организации в 60-е годы ориентировались на моральный кодекс строителя коммунизма.В Мишкинской средней школе по просьбе лесничества организовали школьное лесничество. Производили посадку хвойных деревьев. Осенью собирали жёлуди, хвойные шишки. Было организовано противопожарное дежурство на участке леса. В 70-е годы 4 раза спасли лес от пожаров. На полях собирали колоски зерновых. Комсомольцы дежурили в общественных местах вместе с милицией. Часто организовывали встречи с ветеранами войны и труда. С целью знакомства с профессиями посещали производственные организации: промкомбинат, Дом быта, типографию, кирпичный завод, животноводческие и птицефермы.В нашей Мишкинской средней школе были один гусеничный и один колёсный тракторы, комбайн и макеты всех сельскохозяйственных машин. Имелась мастерская, где учащиеся на уроках изучали все типы этих машин. Во время каникул учащиеся проходили практику в МТС (машинно-тракторной станции), учились ремонтировать сельскохозяйственные машины.Школа в то время жила насыщенной жизнью. Мне посчастливилось работать с замечательными учителями. Все они добросовестно трудились, воплощая в жизнь завет Ильича «Учиться, учиться и учиться».Несмотря на трудности в социальной жизни, люди стремились к знаниям. Сама социальная жизнь и кодекс чести, морали ставил людей на правильный путь. Несомненно, в жизни страны произошёл большой прогресс в области обучения, но в настоящее время некоторые направления воспитательной работы почти отсутствуют. Это трудовое и патриотическое воспитание. Ведь основными принципами того времени были: подрастающее поколение должно знать цену куска хлеба, знать, что Родина превыше всего.С развитием компьютерной техники творческая и умственная работа опустилась до минимума. Пагубное влияние оказывает и телевидение. Нет кодекса воспитательной работы с молодёжью, отсутствует общий государственный подход к развитию детского движения. Ухудшилось нравственное воспитание. Видим насилие, бесчестие, воровство. Ощущаем восхваление заграничной жизни.Вам, молодому поколению, надо подумать о создании в деревне социальных условий, об укреплении материальной базы района. Добиться, чтобы в нашем районе были свои лидеры, руководители, заведующие ферм, а не приезжие люди.Весёлые шутки, лучезарную улыбку Андрея Илинбаевича мы навсегда сохраним в своих сердцах.В советское время настольной книгой комсомольцев был роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Один отрывок из него мы учили наизусть. Его содержание актуально и сейчас: «Самое дорогое у человека — это жизнь. И прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы и, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и, чтобы, умирая, мог сказать: «Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному на свете — борьбе за освобождение человечества.» А Андрей Илинбаевич Егоров, Нина Михайловна Мадиярова, Михаил Николаевич Михайлов могли сказать: «Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному на свете — обучению и воспитанию подрастающего поколения». Это благодаря неустанному самоотверженному труду таких, как они, педагогов Россия из малограмотной отсталой страны превратилась в могучую высокообразованную державу.Будущим хозяевам России, подрастающему поколению, я желаю успешно учиться и трудиться, жить по совести. Получив образование, своей практической работой укреплять могущество Родины — основу мира. Молодым учителям я желаю всегда помнить о своём главном призвании — учить человека быть Человеком.А всем людям надо понять, что мы живём здесь и сейчас, и постараться найти максимум положительного, позитивного во всём. Надо радоваться каждому дню, солнышку, пению птиц и всему миру в целом.