В центре «Путник» села Мишкино подвели итоги Года экологии

Алена Григорьева

Ребята и девушки провели большую и плодотворную работу экологической направленности: участвовали во многих всероссийских, республиканских, районных конкурсах, массовых экологических акциях, экослетах, конференциях, благоустраивали территории, очищали берега рек и родников, а также наблюдали за птицами. ЦДЮТ «Путник» тесно сотрудничает с Министерством природопользования и экологии РБ, Бирским территориальным комитетом природопользования и экологии РБ, республиканским биолого-экологическим центром города Уфы, администрацией МКУ «Отдел образования» села Мишкино, озвучивая и показывая проблемы экологии района, села участвует в формировании экологической культуры населения.Год экологии выдался насыщенным на события. С 6 по 25 марта прошел муниципальный этап международного конкурса «Зеленая планета». В конкурсе приняли участие 10 школ. Смотр-конкурс включал в себя творческий конкурс «Весна‑2017», экологические акции «Кормушка», «Скворец». В апреле в общеобразовательных учреждениях прошел муниципальный этап акции «Марш парков‑2017», где приняли участие 22 учреждения. Воспитанники детского объединения «Для души» провели экологическую акцию «Сдай батарейку — спаси планету». С 10 по 15 апреля в районе прошла акция «Первоцвет‑2017». В нее включились 7 общеобразовательных школ.10 мая в рамках Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!» эколидер — ученица 10 класса лицея № 1 села Мишкино В. Саляева в 6 классе провела экологический урок «Свобода от отходов». Она донесла до учащихся актуальность проблемы утилизации отходов в России и в мире. Рассказала о повседневной практике, позволяющей каждому школьнику внести свой вклад в решение проблемы отходов, а также призвала учеников к участию в мероприятиях, направленных на защиту и сохранение природы.18 мая прошел районный слет-конкурс юных экологов и лесоводов среди обучающихся, где приняли участие 9 школ. Самым ответственным моментом слета стала ее практическая часть — все участники должны были собрать мусор на Сабантуйской площади.В районном конкурсе «Урожай‑2017» приняли участие 13 школ. Также они участвовали в сборе макулатуры, сдали около полутора тысяч тонн. Сберегли пятнадцать тысяч деревьев и сохранили лес на площади в один гектар. На трех малых реках дети активно чистили берега рек и водоемов. Всего было задействовано 552 ученика. После акции было взято под контроль 7 водных объектов…Ведущий государственный инспектор Бирского территориального управления Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан И. Фатхылисламов, подводя итоги проделанной работы, с положительной стороны отметил работу обучающихся школ района, поблагодарил за сотрудничество образовательные учреждения. Самым активным участникам экологического движения района он вручил благодарственные письма. По итогам участия на республиканских мероприятиях грамотами Министерства образования Республики Башкортостан и Республиканского биолого-экологического центра города были награждены победители конкурсов «Зеленая планета» и «Бытовым отходам — вторую жизнь». Вручил заслуженные награды начальник МКУ «Отдел образования» С. Александров. Директор ЦДЮТ «Путник» В. Князев отметил почетными грамотами представителей образовательных учреждений района, победителей районных конкурсов учебно-опытных участков «Выставка‑2017» и «Букет‑2017».Мероприятие сопровождалось концертными номерами участников районного конкурса «Радуга талантов‑2017». Победителей и призеров пришли поздравить их сверстники: А. Кубагишева, Л. Саетгареева и А. Исмагилова, трио «Звонкоголосье» со школы № 2 села Мишкино исполнили песню, подарили концертный номер воспитанники детского объединения «Юный гитарист» Виктор Саркеев и Элина Яхина, А. Садирова продекламировала сказку «Белая цапля».За большой вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения и активное участие в деле охраны окружающей среды РБ МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» награжден дипломом Министерства природного пользования и экологии РБ.