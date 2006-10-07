В Мишкино прошел конкурс краеведов «Дорогами Отечества»

В МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» села Мишкино прошел районный конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся школ «Дорогами Отечества»
Творческое состязание участников конкурса «Дорогами Отечества» в районе стало традиционным с 2001 года. Заявку на участие в этом году прислали 9 школ, 21 участник заявил на конференцию свои лучшие исследовательские работы.
— За эти годы обучающиеся школ исследовали много различных тем, можем похвастаться своими результатами на Всероссийском, республиканском уровнях, — рассказал в своем выступлении организатор конкурса Вячеслав Князев.
В 2017 году ветеранскому движению Республики Башкортостан и Мишкинского района исполнилось 30 лет. Три десятилетия общественная организация ведет активную работу среди ветеранов, патриотическую работу среди молодежи. Нынче в состав членов оргкомитета был включен активист, ветеран труда М. Ханов. Присутствовала на мероприятии ветеран педагогического труда Н. Зайнулина.
Обучающийся 8 класса Андрей Апсатаров объектом своего исследования на этот раз выбрал рыжих лесных муравьев. На 5 гектарах он обнаружил 13 муравейников этого вида. Для изучения структурной характеристики произвел соответствующие измерения. В своей работе привел результаты одного года исследования.
Другой выступающий, ученик 7 «а» класса Алишер Шарипов представил на суд жюри исследовательскую работу, которую посвятил 100-летию Великой Октябрьской революции «Назад в 20-й век. Жизнь советской школы глазами педагогов: взгляд с 21 века». Поставил перед собой цель: узнать о жизни советских школьников, работе советских учителей над всесторонним развитием и воспитанием учащихся, познакомиться с работой детских организаций в нашем районе. Чтобы достичь своей цели он встречался с учителями, записывал их воспоминания, знакомился со статьями учителей, об учителях со страниц районной газеты «Дружба», занимался поиском фотоматериалов, сбором справок, таблиц из отдела образования.
— Выбрать эту тему меня подтолкнуло содержание «Дневника воспоминаний» моего прадеда Ишале Ишкузина, — начал свое выступление конкурсант. — Там он пишет о тяжелой жизни своей семьи до Октябрьской революции, и что Советская власть вывела их на светлый путь.
Шестиклассник Денис Ибаев из Бирюбашево занимался исследованием в области сельского хозяйства. На сегодняшний день остро стоит вопрос обеспечения сельского и городского населения продуктами питания. По мнению Дениса, тема «Особенности содержания крупного рогатого скота в сельской местности (на современном этапе) актуальна в связи с введением санкций против России в 2014 году. Он изучил у себя в деревне численность поголовья коров, овец за последние годы. Также провел опрос жителей села, изучил спрос населения на молочные продукты в магазинах, выслушал мнение специалиста сельского хозяйства.
Семиклассница из села Янагушево Лейла Бикбулатова изучала биографию своего земляка Галимнура Бикбулатова. Она со своим руководителем Гульсимой Бикбулатовой связалась с работниками ГТРК Башкортостан, коллегами Галимнура Хуснияровича, которые приняли небольшую «делегацию земляков» как дорогих гостей, показали рабочее место — дикторскую студию земляка. Любезно представили материалы, звукозаписи из золотого фонда ГТРК радио Башкортостан, рассказали о судьбе Галимнура Бикбулатова.
Тематика и характер выступлений были интересными, богатыми на краеведческий материал, и все они затрагивали историю, культуру и быт родного края. Работы оценивались по нескольким номинациям. В номинации «Экологическое краеведение» победил обучающийся лицея № 1 Андрей Апсатаров («Изучение гнездового комплекса рыжих лесных муравьев в окрестностях села Камеево»), второе место присуждено обучающейся 10 класса лицея № 1 Анастасии Багишевой («Способы утилизации полиэтилена»), третье место заняла обучающаяся 11 класса Камеевской школы Анастасия Байбулатова («Изучение эпифитных мхов окрестностей села Камеево»).
В номинации «Литературное краеведение» победила обучающаяся 8 класса школы № 2 райцентра Катэрина Байрашева («Метафора в поэзии Г. Баталовой»), второе место заняли обучающиеся той же школы Анастасия Ишмурзина и Азалия Фархиева («Годонимы села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан»), третье место присуждено обучающейся 10 класса Камеевской школы («Топонимика села Камеево) Виктории Ашиевой.
В номинации «История ветеранского движения» первое место заняла обучающаяся 9 класса школы № 2 райцентра Дарья Александрова («Вклад В. Кадеева в ветеранское движение первичной ветеранской организации села Чураево»), второе место досталось обучающейся 11 класса Тынбаевской школы Виктории Шамыковой («Да будет славен труд учителя!»), третье место заняла обучающаяся 7 класса Кайраковской школы Екатерина Александрова («А. Лобастов — опытный садовод, бригадир»).
В номинации «Летопись родного края» не было равных семикласснице из села Янагушево Лейле Бикбулатовой («Башкирский Левитан»), второе место заняла обучающаяся 11 класса из Тынбаевской школы Кристина Якушева («Знаменитый кинорежиссер — мой земляк»). Третье место завоевал обучающийся 7 класса лицея № 1 села Мишкино Алишер Шарипов («Назад в 20 век. Жизнь советской школы глазами педагогов: взгляд с 21 века»).
В завершении мероприятия председатель жюри В. Князев, подводя итоги конкурса, отметил, что если раньше работы предоставлялись рефератного типа, охватывали большие темы, для исследования которых требуется много времени и сил, то сейчас больше внимания конкурсанты уделяют раскрытию конкретных тем. Он также не забыл поблагодарить руководителей проектов, которые провели с обучающимися большую совместную работу.
Творческое состязание участников конкурса «Дорогами Отечества» в районе стало традиционным с 2001 года. Заявку на участие в этом году прислали 9 школ, 21 участник заявил на конференцию свои лучшие исследовательские работы.
— За эти годы обучающиеся школ исследовали много различных тем, можем похвастаться своими результатами на Всероссийском, республиканском уровнях, — рассказал в своем выступлении организатор конкурса Вячеслав Князев.
В 2017 году ветеранскому движению Республики Башкортостан и Мишкинского района исполнилось 30 лет. Три десятилетия общественная организация ведет активную работу среди ветеранов, патриотическую работу среди молодежи. Нынче в состав членов оргкомитета был включен активист, ветеран труда М. Ханов. Присутствовала на мероприятии ветеран педагогического труда Н. Зайнулина.
Обучающийся 8 класса Андрей Апсатаров объектом своего исследования на этот раз выбрал рыжих лесных муравьев. На 5 гектарах он обнаружил 13 муравейников этого вида. Для изучения структурной характеристики произвел соответствующие измерения. В своей работе привел результаты одного года исследования.
Другой выступающий, ученик 7 «а» класса Алишер Шарипов представил на суд жюри исследовательскую работу, которую посвятил 100-летию Великой Октябрьской революции «Назад в 20-й век. Жизнь советской школы глазами педагогов: взгляд с 21 века». Поставил перед собой цель: узнать о жизни советских школьников, работе советских учителей над всесторонним развитием и воспитанием учащихся, познакомиться с работой детских организаций в нашем районе. Чтобы достичь своей цели он встречался с учителями, записывал их воспоминания, знакомился со статьями учителей, об учителях со страниц районной газеты «Дружба», занимался поиском фотоматериалов, сбором справок, таблиц из отдела образования.
— Выбрать эту тему меня подтолкнуло содержание «Дневника воспоминаний» моего прадеда Ишале Ишкузина, — начал свое выступление конкурсант. — Там он пишет о тяжелой жизни своей семьи до Октябрьской революции, и что Советская власть вывела их на светлый путь.
Шестиклассник Денис Ибаев из Бирюбашево занимался исследованием в области сельского хозяйства. На сегодняшний день остро стоит вопрос обеспечения сельского и городского населения продуктами питания. По мнению Дениса, тема «Особенности содержания крупного рогатого скота в сельской местности (на современном этапе) актуальна в связи с введением санкций против России в 2014 году. Он изучил у себя в деревне численность поголовья коров, овец за последние годы. Также провел опрос жителей села, изучил спрос населения на молочные продукты в магазинах, выслушал мнение специалиста сельского хозяйства.
Семиклассница из села Янагушево Лейла Бикбулатова изучала биографию своего земляка Галимнура Бикбулатова. Она со своим руководителем Гульсимой Бикбулатовой связалась с работниками ГТРК Башкортостан, коллегами Галимнура Хуснияровича, которые приняли небольшую «делегацию земляков» как дорогих гостей, показали рабочее место — дикторскую студию земляка. Любезно представили материалы, звукозаписи из золотого фонда ГТРК радио Башкортостан, рассказали о судьбе Галимнура Бикбулатова.
Тематика и характер выступлений были интересными, богатыми на краеведческий материал, и все они затрагивали историю, культуру и быт родного края. Работы оценивались по нескольким номинациям. В номинации «Экологическое краеведение» победил обучающийся лицея № 1 Андрей Апсатаров («Изучение гнездового комплекса рыжих лесных муравьев в окрестностях села Камеево»), второе место присуждено обучающейся 10 класса лицея № 1 Анастасии Багишевой («Способы утилизации полиэтилена»), третье место заняла обучающаяся 11 класса Камеевской школы Анастасия Байбулатова («Изучение эпифитных мхов окрестностей села Камеево»).
В номинации «Литературное краеведение» победила обучающаяся 8 класса школы № 2 райцентра Катэрина Байрашева («Метафора в поэзии Г. Баталовой»), второе место заняли обучающиеся той же школы Анастасия Ишмурзина и Азалия Фархиева («Годонимы села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан»), третье место присуждено обучающейся 10 класса Камеевской школы («Топонимика села Камеево) Виктории Ашиевой.
В номинации «История ветеранского движения» первое место заняла обучающаяся 9 класса школы № 2 райцентра Дарья Александрова («Вклад В. Кадеева в ветеранское движение первичной ветеранской организации села Чураево»), второе место досталось обучающейся 11 класса Тынбаевской школы Виктории Шамыковой («Да будет славен труд учителя!»), третье место заняла обучающаяся 7 класса Кайраковской школы Екатерина Александрова («А. Лобастов — опытный садовод, бригадир»).
В номинации «Летопись родного края» не было равных семикласснице из села Янагушево Лейле Бикбулатовой («Башкирский Левитан»), второе место заняла обучающаяся 11 класса из Тынбаевской школы Кристина Якушева («Знаменитый кинорежиссер — мой земляк»). Третье место завоевал обучающийся 7 класса лицея № 1 села Мишкино Алишер Шарипов («Назад в 20 век. Жизнь советской школы глазами педагогов: взгляд с 21 века»).
В завершении мероприятия председатель жюри В. Князев, подводя итоги конкурса, отметил, что если раньше работы предоставлялись рефератного типа, охватывали большие темы, для исследования которых требуется много времени и сил, то сейчас больше внимания конкурсанты уделяют раскрытию конкретных тем. Он также не забыл поблагодарить руководителей проектов, которые провели с обучающимися большую совместную работу.
Алена Григорьева
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.