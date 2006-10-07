В Мишкино прошел конкурс краеведов «Дорогами Отечества»

Алена Григорьева

Творческое состязание участников конкурса «Дорогами Отечества» в районе стало традиционным с 2001 года. Заявку на участие в этом году прислали 9 школ, 21 участник заявил на конференцию свои лучшие исследовательские работы.— За эти годы обучающиеся школ исследовали много различных тем, можем похвастаться своими результатами на Всероссийском, республиканском уровнях, — рассказал в своем выступлении организатор конкурса Вячеслав Князев.В 2017 году ветеранскому движению Республики Башкортостан и Мишкинского района исполнилось 30 лет. Три десятилетия общественная организация ведет активную работу среди ветеранов, патриотическую работу среди молодежи. Нынче в состав членов оргкомитета был включен активист, ветеран труда М. Ханов. Присутствовала на мероприятии ветеран педагогического труда Н. Зайнулина.Обучающийся 8 класса Андрей Апсатаров объектом своего исследования на этот раз выбрал рыжих лесных муравьев. На 5 гектарах он обнаружил 13 муравейников этого вида. Для изучения структурной характеристики произвел соответствующие измерения. В своей работе привел результаты одного года исследования.Другой выступающий, ученик 7 «а» класса Алишер Шарипов представил на суд жюри исследовательскую работу, которую посвятил 100-летию Великой Октябрьской революции «Назад в 20-й век. Жизнь советской школы глазами педагогов: взгляд с 21 века». Поставил перед собой цель: узнать о жизни советских школьников, работе советских учителей над всесторонним развитием и воспитанием учащихся, познакомиться с работой детских организаций в нашем районе. Чтобы достичь своей цели он встречался с учителями, записывал их воспоминания, знакомился со статьями учителей, об учителях со страниц районной газеты «Дружба», занимался поиском фотоматериалов, сбором справок, таблиц из отдела образования.— Выбрать эту тему меня подтолкнуло содержание «Дневника воспоминаний» моего прадеда Ишале Ишкузина, — начал свое выступление конкурсант. — Там он пишет о тяжелой жизни своей семьи до Октябрьской революции, и что Советская власть вывела их на светлый путь.Шестиклассник Денис Ибаев из Бирюбашево занимался исследованием в области сельского хозяйства. На сегодняшний день остро стоит вопрос обеспечения сельского и городского населения продуктами питания. По мнению Дениса, тема «Особенности содержания крупного рогатого скота в сельской местности (на современном этапе) актуальна в связи с введением санкций против России в 2014 году. Он изучил у себя в деревне численность поголовья коров, овец за последние годы. Также провел опрос жителей села, изучил спрос населения на молочные продукты в магазинах, выслушал мнение специалиста сельского хозяйства.Семиклассница из села Янагушево Лейла Бикбулатова изучала биографию своего земляка Галимнура Бикбулатова. Она со своим руководителем Гульсимой Бикбулатовой связалась с работниками ГТРК Башкортостан, коллегами Галимнура Хуснияровича, которые приняли небольшую «делегацию земляков» как дорогих гостей, показали рабочее место — дикторскую студию земляка. Любезно представили материалы, звукозаписи из золотого фонда ГТРК радио Башкортостан, рассказали о судьбе Галимнура Бикбулатова.Тематика и характер выступлений были интересными, богатыми на краеведческий материал, и все они затрагивали историю, культуру и быт родного края. Работы оценивались по нескольким номинациям. В номинации «Экологическое краеведение» победил обучающийся лицея № 1 Андрей Апсатаров («Изучение гнездового комплекса рыжих лесных муравьев в окрестностях села Камеево»), второе место присуждено обучающейся 10 класса лицея № 1 Анастасии Багишевой («Способы утилизации полиэтилена»), третье место заняла обучающаяся 11 класса Камеевской школы Анастасия Байбулатова («Изучение эпифитных мхов окрестностей села Камеево»).В номинации «Литературное краеведение» победила обучающаяся 8 класса школы № 2 райцентра Катэрина Байрашева («Метафора в поэзии Г. Баталовой»), второе место заняли обучающиеся той же школы Анастасия Ишмурзина и Азалия Фархиева («Годонимы села Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан»), третье место присуждено обучающейся 10 класса Камеевской школы («Топонимика села Камеево) Виктории Ашиевой.В номинации «История ветеранского движения» первое место заняла обучающаяся 9 класса школы № 2 райцентра Дарья Александрова («Вклад В. Кадеева в ветеранское движение первичной ветеранской организации села Чураево»), второе место досталось обучающейся 11 класса Тынбаевской школы Виктории Шамыковой («Да будет славен труд учителя!»), третье место заняла обучающаяся 7 класса Кайраковской школы Екатерина Александрова («А. Лобастов — опытный садовод, бригадир»).В номинации «Летопись родного края» не было равных семикласснице из села Янагушево Лейле Бикбулатовой («Башкирский Левитан»), второе место заняла обучающаяся 11 класса из Тынбаевской школы Кристина Якушева («Знаменитый кинорежиссер — мой земляк»). Третье место завоевал обучающийся 7 класса лицея № 1 села Мишкино Алишер Шарипов («Назад в 20 век. Жизнь советской школы глазами педагогов: взгляд с 21 века»).В завершении мероприятия председатель жюри В. Князев, подводя итоги конкурса, отметил, что если раньше работы предоставлялись рефератного типа, охватывали большие темы, для исследования которых требуется много времени и сил, то сейчас больше внимания конкурсанты уделяют раскрытию конкретных тем. Он также не забыл поблагодарить руководителей проектов, которые провели с обучающимися большую совместную работу.