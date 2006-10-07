Начальник отдела культуры Мишкинского района подвел итоги 2017 года

Алена Григорьева

— 2017 год выдался насыщенным для работников культуры. В уходящем году нами проведено большое количество мероприятий, — рассказывает Мунир Мидхатович.— Осенью жители и гости деревни Большие Шады отпраздновали юбилей Музея Боевой и Трудовой славы. Провели юбилей сельского Дома культуры деревни Большесухоязово. 27 августа народный вокальный ансамбль «Ужара» Чебыковского сельского Дома культуры отпраздновал свой 30-летний юбилей, отметил своё 35-летие ансамбль «Ручейки». В конце года во Дворце культуры состоялся большой праздник — юбилей народного ансамбля танца «Эрвел» …Много интересного произошло и в жизни Детской школы искусств. Не переставая, радовали своих преподавателей их воспитанники. На будущий год в планах — открыть дополнительные классы.Сеть библиотек охватывает все населенные пункты района. Услугами пользуются 18 740 читателей, охвачено 79,7 процента жителей района. Наши библиотекари ежегодно принимают участие во всех республиканских мероприятиях, получают гранты, дипломы. Например, в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан — 2017» Камеевская модельная библиотека в номинации «Лучшая модельная библиотека» заняла 3-е место. В планах — активизировать работу Центра по обработке данных, открыть модельную библиотеку в Малонакаряковской сельской библиотеке, подключиться к Президентской библиотеке имени Б. Ельцина…В организации культурной жизни населения большую роль играют работники культуры на местах. К сожалению, реалии времени таковы, что из-за социально-экономических предпосылок пришлось закрыть четыре сельских клуба. Есть населенные пункты, где, несмотря на трудности, люди своими силами поддерживают культуру своего народа, организовывают свой досуг. Пример тому озеркинцы, в 2017 году в деревне официально заработал сельский клуб, построенный силами населения.Одной из главных проблем учреждений культуры остается отсутствие средств на ремонт, и улучшение материально-технические базы клубов, библиотек. Но, тем не менее, вопросы в этом плане решаются. В последние годы ощутимую помощь оказывают партийный проект «Реальные дела», совместно с администрацией муниципального района Мишкинский район. Благодаря проекту отремонтированы крыши, заменены окна в сельских клубах. В перспективе — начать ремонтные работы в районном Дворце культуры. Нам необходимо заменить кресла в зрительном зале, требуется ремонт систем отопления и освещения. Задачи нелегкие, но, я думаю, общими усилиями решаемые.От нового года ждем стабильности, поддержки со стороны республиканской, муниципальной власти, активное участие жителей района. Желаю всем мира, семейного счастья, а самое главное — здоровья.