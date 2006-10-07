Значимые события произошедшие в Мишкинском районе в 2017 году

Ушел в историю 2017-й. Был он нелегким, но насыщенным интересными делами. Разные события происходили в жизни каждого из нас. Было много сделано в той или иной сфере и во благо процветания нашего района.



События

• С 9 января стартовал пилотный проект по передаче Республиканским центром социальной поддержки населения функций по приему документов у заявителей для предоставления мер социальной поддержки в Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



• В начале января наш район посетил Премьер-министр РБ Р. Марданов. Он побывал на строящихся и сдаточных объектах, встретился с руководством района.



• Лицею № 1 села Мишкино присвоено имя народного писателя РБ, драматурга Флорида Булякова.



• Курултай башкир собрал учителей башкирского языка, активистов деревень, членов исполкома башкир района.



• В селе Мишкино прошло итоговое собрание филиала Дома дружбы народов РБ Марийского ИКЦ.



• 10 февраля в районе среди участников боевых действий северной зоны РБ прошли мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.



• В Мишкино прошел семинар-совещание Ассоциации молодых депутатов РБ.



• На территории СП Мишкинский сельсовет установлены первые в районе экобоксы. Они расположились возле административного здания сельсовета, магазинов «Пятерочка», «XXI век».



• В районе широко отметили 30-летие ветеранского движения Республики Башкортостан и Мишкинского района. На страницах районной газеты публиковались материалы о юбилярах, активистах, обсуждались проблемы…



• 28 марта на очередном заседании Совета муниципального района депутаты большинством голосов назначили Рустама Мусина главой администрации муниципалитета.



• Вместе со всеми россиянами мишкинцы отметили 72 годовщину Великой Отечественной войны.



• Накануне Дня Победы уроженцу села Камеево Егору Орсаеву на его малой родине была открыта мемориальная доска.



• 17 июня в селе Мишкино на Сабантуе были подведены итоги весенне-полевых работ, зимнего стойлового содержания скота, чествовали передовиков производства в различных сферах.



• Тынбаевская школа имени братьев Беловых отметила 140-летие.



• В рамках муниципального сотрудничества прошел семинар глав сельских поселений Калтасинского и Мишкинского районов.



• В селе Камеево состоялось торжественное открытие пожарного депо.



• С 3 по 4 августа в Мишкинском храме Покрова Пресвятой Богородицы побывала икона Божией матери «Избавительница от бед».



• Бабаевцы провели мероприятие, приуроченное 25-летию мечети.



• 25 августа в рамках рабочей поездки наш район посетил Глава республики Р. Хамитов. Он принял участие в районном совещании педагогов.



• 10 сентября народ голосовал за своих избранников — в районе прошли дополнительные выборы депутатов органов местной власти.



• В деревне Кигазытамаково торжественно открыта мечеть.



• В райцентре, селе Чураево отметили 100-летие Великой Октябрьской революции. В этот же день в селе Чураево была открыта мемориальная доска коммунисту, орденоносцу, участнику Великой Отечественной войны, бывшему председателю колхоза А. Апаеву.



Сельское хозяйство

• Не отходят от своих традиций труженики СА (колхоз) имени Ленина. Как и в предыдущие годы, трудовой год они начали с отчетного собрания, где подвели итоги работы и наметили дальнейшие цели.



• Начальник государственной инспекции — главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Р. Галимов провел прием граждан. Перед началом посевных работ много вопросов к нему возникло не только у фермеров, но и у владельцев личных подсобных хозяйств, владеющих самоходной техникой.



• В апреле состоялось собрание, где было создано районное общество производителей меда.



• В конце апреля на базе Мишкинского агропромышленного колледжа прошла агрономическая конференция.



• Ведущие пчеловоды Республики Марий Эл посетили пасеку пчеловода Вениамина Зайниева в деревне Курманаево.



• Власти республики заговорили о необходимости объединяться в сельскохозяйственные кооперативы. В них они видят спасение малого бизнеса и умирающей деревни.



• На базе КФХ «Кштаев С. Ш.» прошел районный семинар по искусственному осеменению коров.



• Вил Михайлов заступил на должность начальника отдела сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район.



• Обменялись опытом. Делегация РБ побывала в Краснодарском крае. Среди них был директор Мишкинского агропромышленного колледжа В. Байбулатов.



• 24 по 25 октября в районе прошли масштабные учения по гражданской обороне.



Здравоохранение

• В нашу республику пришел гонконгский грипп. Были выявлены случаи распространения инфекции, вызванные вирусом H3N2 или «Гонконгским штаммом». Родиной этой инфекции считается Азия. Именно здесь, в Гонконге в 1968 году началась пандемия, вызванная этим штаммом. Однако, организм людей приобрел к нему устойчивость, поэтому тяжелых форм заболевания зафиксировано не было.



• Члены Общественного совета посетили Мишкинскую районную больницу с целью мониторинга учреждений здравоохранения в части касающейся обеспечения условий их доступности для людей с ограниченными возможностями. Такая работа по инициативе Общественной палаты была проведена во всех муниципалитетах.



• В Мишкинской ЦРБ прокуратура выявила факты нарушения законодательства о закупках.



• В больничном городке прошли комплексные учения по отработке взаимодействия сил РСЧС по ликвидации последствий ДТП.



Строительство

• По улице Юбилейная был сдан очередной трехэтажный дом. Ключи от квартир достались переселенцам из аварийного жилья. Застройщик — некоммерческая организации Фонд жилищного строительства РБ.



• Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» принял первых посетителей.



• Трехэтажный дом по улице Ленина распахнул свои двери для очередных переселенцев.



• В районе с прошлого года работает Программа поддержки местных инициатив. В 2017 году в нее включились 11 сельских поселений, 4 из которых выиграли конкурс. В деревне Каргино СП Кайраковский сельсовет был построен обелиск участникам Великой Отечественной войны, в селе Баймурзино СП Баймурзинский сельсовет введен в строй водопровод, на улице Ишкинина села Мишкино и в деревне Токтарово СП Тынбаевский сельсовет построены дороги.



Образование

• Во время зимних каникул в Уфе проходил республиканский этап олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе. Представитель лицея № 1 села Мишкино Эльнара Газизулина стала призером олимпиады и была награждена Дипломом министерства образования РБ.



• В конце января 71 выпускник Мишкинского агропромышленного колледжа получил документ об окончании школы.



• В связи с объявленным Годом экологии в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования района проводились тематические мероприятия. В Центре детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания провели мероприятие под названием «природно-экскурсионные парки Мишкинского района».



• В детском оздоровительном лагере «Кандрыкуль» города Туймазы прошел V республиканский форум педагогических отрядов. Мишкинский район представила команда «Старт» под руководством директора лагеря Р. Шайбакова. Студенты Бирского филиала БашГУ Виктория Айметова и Алесия Сайдуганова заняли третье место и были награждены грамотой Республиканского детского центра туризма, краеведения и экскурсий.



• 27 февраля на базе лицея № 1 для родителей выпускников прошла деловая игра «День сдачи ЕГЭ родителями».



• Конкурс «Учитель года» определил самого талантливого, эрудированного, творчески мыслящего педагога. Победителем стала учитель начальных классов лицея № 1 имени Ф. Булякова Валентина Шамаева.



• Мишкинский агропромышленный колледж собрал на торжества по случаю 25-летия бывших сотрудников, выпускников разных лет, ветеранов педагогического труда.



Молодежное движение

• Команда КВН Мишкинского района стала победителем в финале конкурса КВН «Безопасная дорога детства».



• Молодогвардейцы села Мишкино стали участниками акции «Свеча памяти».



• В райцентре отпраздновали День молодежи. Молодые люди танцевали под огромной волной пены, не думая о прохладной погоде.



• В День молодежи были официально зарегистрированы четыре семьи. Также в этот день чествовали юбиляров супружеской жизни. Большой праздник был организован в парке «Мать и дитя»



• Педагог дополнительного образования Валентина Янгуатова приняла участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга‑2017».



• «Молодая гвардия» Мишкинского района заняла первое место в рейтинге местных отделений Северного Зонального Округа.



• Делегация Мишкинского района приняла участие во всероссийском совещании организаторов туристско-краеведческой деятельности.



Культура

• В селе Старобалтачево Балтачевского района прошел зональный этап республиканского конкурса юных дарований «Весенняя капель». Наш район представил пять номеров — это выступления групп «Кварта», «Росинка», солистов Сергея Салиева, Людмилы Шаймардановой, дуэта Дианы Курбановой и Радмилы Муртазиной. Наши ребята выступили достойно и были награждены дипломами II и III степеней.



• Обучающиеся Детской школы искусств воспитанники Лилии Арслановой Лина Саетгареева, Азалия Галимова, воспитанник Сергея Ямбаева Кирилл Миндияров блестяще выступили на Всероссийском конкурсе, прошедшем в Уфимском училище искусств.



• Народный фольклорный ансамбль «Акарт» Баймурзинского СДК успешно выступил с концертной программой перед жителями района, приурочив свое выступление к 250-летию деревни Баймурзино.



• В райцентре весело провели озорной праздник «Проводы зимы».



•17 марта в районном Дворце культуры прошел конкурс «Мисс Мишкино‑2017». Обладательницей титула стала студентка Башкирского государственного университета Гузалия Игликова.



• В деревне Большие Шады отпраздновали праздник Навруз.



• В Баймурзино односельчане собрались на праздник родословной.



• В день Святой Троицы в селе Новотроицкое был совершен крестный ход на место разрушенной церкви и там же установлен памятный камень.



• В деревне Сосновка прошел II открытый танцевальный фестиваль-конкурс «Кушталташ йодеш чонемже».



• Дипломы об окончании Детской школы искусств получили 28 детей, из которых семь по классу фортепиано, 21 — по хореографии.



• Вокальный ансамбль «Ужара» Чебыковского сельского Дома культуры отметил 30-летний юбилей.



• Народный фольклорный ансамбль «Ручейки» отметил свое 35-летие.



• Народный ансамбль танца «Эрвел» отметил свой полувековой юбилей.



Спорт

• В рамках Всероссийской акции «Лыжня России» попробовать себя на великолепной трассе, испытать силу духа решили сотни сельчан и жители района.



• В спортивно-оздоровительном лагере «Старт» прошли лыжные гонки, посвященные памяти Дениса Тимиркаева.



• В деревне Ирсаево прошли седьмые массовые соревнования по лыжным гонкам на призы мастеров спорта СССР Ирины, Алексея, Игоря Ишмурзиных.



• Команда Мишкинского района, набрав 7 очков, стала победителем соревнований по мини-футболу в селе Караидель в зачет 25 Сельских игр РБ северной зоны.



• В городе Алексин Тульской области на прошедшем Чемпионате России по настольному теннису мастер спорта Эрунбург Миксонов стал абсолютным чемпионом.



• Спортсмены чураевской гимназии имени Я. Ялкайна в очередной раз доказали, что они самые лучшие в республике среди сельских класс-команд.



• В период с 28 июня по 2 июля в окрестностях села Ташлы Альшеевского района прошли 68-е республиканские соревнования учащихся на пешеходных дистанциях. Наши спортсмены привезли пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.



• С 3 по 5 октября состоялись открытые республиканские соревнования и Открытый Кубок Республики Марий Эл по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Наши туристы привезли три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.