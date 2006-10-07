В Мишкинском районе прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Царь горы»

У. Небогатикова

В мероприятии приняли участие команды «Снеговики» и «Елочки» по десять человек в каждой. Задачей каждой из команд было прохождение всех этапов игры. А кто первым заберется на вершину, тот — царь горы!С небольшим отрывом выиграла команда «Снеговики», а «Царем горы» стал Михаил Александров — воспитанник детского объединения «Спортивный туризм». Всем участникам команд были вручены памятные призы и сладости. На свежем воздухе дети попили горячий чай с блинами.