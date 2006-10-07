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    В Мишкинском районе прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Царь горы»

    slavin Сегодня, 09:5128Общество, Образование
    В Мишкинском районе прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Царь горы»
    В один из праздничных дней педагоги и методисты центра туризма «Путник» на сабантуйской площади провели спортивно-развлекательное мероприятие «Царь горы», где детей ждали различные игры, конкурсы.

    В мероприятии приняли участие команды «Снеговики» и «Елочки» по десять человек в каждой. Задачей каждой из команд было прохождение всех этапов игры. А кто первым заберется на вершину, тот — царь горы!

    С небольшим отрывом выиграла команда «Снеговики», а «Царем горы» стал Михаил Александров — воспитанник детского объединения «Спортивный туризм». Всем участникам команд были вручены памятные призы и сладости. На свежем воздухе дети попили горячий чай с блинами.
    У. Небогатикова
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