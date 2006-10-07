В селе Мишкино прошел рождественский утренник воспитанников воскресной школы

А. Бикмурзина

В центральной библиотеке собрались учащиеся, педагоги и родители. Поздравить их пришли клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Бирска священник Михаил Васильковский и секретарь Совета муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан Татьяна Коледина.К долгожданной рождественской елке ребята подготовили спектакль «Маленькая свечечка», где поведали историю и суть великого праздника — Рождества Христова. Вместе с учителями и родителями юные участники сшили нарядные костюмы и оформили декорации, дополнившие праздничную волнительную атмосферу.С теплыми словами поздравлений обратился к воспитанникам отец Михаил. Он рассказал детям о смысле пришествия Иисуса Христа, преподал небольшое наставление, уроки которые можно было бы вынести из этого события. Татьяна Александровна поздравила коллектив воскресной школы от лица администрации, подчеркнула важность праздника в жизни юного гражданина.Но на этом утренник не закончился — в зал вошли Дед Мороз и Снегурочка. Закружился хоровод вокруг красавицы-елки, начались игры, шутки и зазвучали стихотворения о Рождестве и Новом годе. В конце мероприятия каждый ребенок получил большой сладкий подарок. За организацию праздника хочется поблагодарить руководителя воскресной школы Зинаиду Попову и спонсоров, которые оказали материальную помощь.