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    В селе Мишкино несовершеннолетний вандал поглумился над памятником воинам-победителям

    slavin Сегодня, 09:5446Общество, Человек и закон
    В селе Мишкино несовершеннолетний вандал поглумился над памятником воинам-победителям
    Судом рассмотрено уголовное дело по факту порчи памятника «Воинам победителям 1941–1945 гг.».

    Мировым судьей судебного участка по Мишкинскому району рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ — вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах.

    Вечером 19 сентября 2017 года несовершеннолетний Никита Изибаиров (здесь и далее имена изменены) в ходе ссоры с подругой, из хулиганских побуждений ударом ноги повалил переносной рекламный щит на землю, после чего повредил два стационарных рекламных щитка на металлическом стенде, причинив МБУ Мишкинский РДК ущерб на сумму 134 рубля. Затем Н. Изибаиров, подойдя к памятнику «Воинам победителям 1941–1945 гг.», установленному на площади перед зданием МБУ Мишкинский РДК, стал наносить удары руками и ногами по металлическим панелям обшивки постамента, тем самым повредив шесть панелей и причинив СП Мишкинский сельсовет ущерб на сумму 16 444 рублей.

    Несовершеннолетний подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, причиненный ущерб был частично возмещен в добровольном порядке.

    По итогам рассмотрения уголовного дела несовершеннолетний правонарушитель приговорен к 60 часам общественно полезных работ.
    Н. Сарбаева, помощник прокурора района
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