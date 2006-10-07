Прокуратура Мишкинского района отмечает свой профессиональный праздник

— Приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры являются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны.

— 2017 год не стал исключением — прокуратура района оставалась на страже законности. Так, за период 2017 года выявлено более 620 нарушений закона в различных сферах деятельности. По итогам проведенных проверок принесено 129 протестов; предъявлено 80 исков (заявлений) на общую сумму 1737 тысяч рублей; внесено 254 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 199 лиц; по постановлениям прокурора района органами административной юрисдикции к административной ответственности привлечено 74 лица; предостережено 5 организаций о недопустимости нарушения закона; направлено 3 материала о решении вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено 3 уголовных дела.

— Наибольшее количество нарушений было выявлено в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Так, в 2017 году в данной сфере выявлено 278 нарушений закона, по которым принесено 39 протестов; направлено в суд 47 исков (заявлений) на общую сумму 251 тысяча рублей; внесено 113 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 72 лица. По постановлениям прокурора района органами административной юрисдикции к административной ответственности привлечено 32 лица; предостережено 5 организаций о недопустимости нарушения закона.



В сфере соблюдения трудовых прав граждан выявлено 99 нарушений, по ним принесен 1 протест; направлено в суд 36 исков (заявлений) на общую сумму 251 тысяча рублей; внесено 21 представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 3 лица. По постановлениям прокурора района органами административной юрисдикции к административной ответственности привлечено 31 лицо.



В сфере ЖКХ выявлено 61 нарушение закона, по которым внесено 52 представления об устранении нарушений законности, к дисциплинарной ответственности по ним привлечено 59 должностных лиц.

— Да, коллектив маленький, но это команда единомышленников. Большой опыт, твердый ориентир в любом профессиональном вопросе отличают заместителя прокурора Гульнару Дакимовну Аслямову. Несмотря на свою молодость, желание покорить профессию показывает помощник прокурора Назгуль Сарбаева. В феврале 2015 года с должности заместителя прокурора Федоровского района я был переведен в Мишкинский район. С тех пор работаем единой командой, решающей задачи, поставленные государством.



В преддверии профессионального праздника хочу поздравить своих коллег, поблагодарить за нелегкий и ответственный труд, пожелать здоровья, семейного благополучия, успехов в труде.

Фирдаус Кадикова

Прокуратура занимает особое место среди правоохранительных органов, поскольку не относится ни к одной из трех ветвей власти, и является самостоятельным независимым органом власти, обеспечивающим соблюдение законности в государстве.Свой профессиональный праздник работники прокуратуры отмечают в самом начале года, поэтому традиционно это совпадает с подведением итогов работы за прошедший год. Наша беседа с прокурором района Дамиром Ишмуратовым началась именно с основ деятельности.— Прокуратура Российской Федерации — это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, — говорит Дамир Рафисович.