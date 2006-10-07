Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В деревне Большесухоязово произошел пожар

    slavin Сегодня, 09:5856Общество, Происшествия
    В деревне Большесухоязово произошел пожар
    7 января около семи часов утра в хозяйстве жителя деревни Большесухоязово гражданина М. произошел пожар.

    В результате возгорания огонь повредил баню. Но благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям добровольной пожарной команды СП Большесухоязовский сельсовет и соседей, пожар был локализован. Прибывший на место пожара расчет ПСЧ‑87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» ликвидировал очаг возгорания, полностью потушив его.

    По предварительной версии следственной группы причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
    В. Иксанов
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • В деревне Новоакбулатово произошел пожар
      4 февраля в 20.04 в хозяйстве жителя деревни Новоакбулатово гражданина С. Байрамалова произошел пожар. В результате возгорания огонь значительно повредил сарай. Прибывшие на место пожара расчеты в короткие сроки ликвидировали очаг возгорания, пожар был полностью потушен.
    • В ночь с пятницы на субботу в хозяйстве жителя деревни Букленды произошел ...
      В ночь с пятницы на субботу в хозяйстве жителя деревни Букленды произошел пожар. В результате возгорания жилой постройки, огонь уничтожил дом. Прибывшие на место пожара расчеты в короткие сроки ликвидировали очаг возгорания, полностью потушив его.
    • Служба ЕДДС Мишкинского района сообщает: происшествия от 14 февраля 2013 го ...
      В период с 4 по 10 февраля произошёл один пожар. Он случился в деревне Большесухоязово. В результате пожара огнём повреждена баня размером 3х5 метров, принадлежащая гражданке Н. А. Парсаевой. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
    • В деревне Кайраково пожар уничтожил кровлю бани
      8 марта в полночь в ДДС-01 ПСЧ-87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре в личном хозяйстве жителя деревни Кайраково Ю. Зайнашева. Объектом пожара явилась баня совмещенная с летней кухней под общим перекрытием на площади 33 кв.м.
    • В Мишкинском районе Башкирии в начале 2015 года произошло три пожара
      Ночью 1 января 2015 года произошел пожар жилого дома в деревне Новониколаевка Тынбаевского сельсовета. 2 января произошло сразу два пожара в жилых домах: около 5 часов утра в деревне Староатнагулово Мавлютовского сельсовета и вечером в 19.09 в деревне Озерки Староарзаматовского сельсовета.
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus