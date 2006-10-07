В деревне Большесухоязово произошел пожар

7 января около семи часов утра в хозяйстве жителя деревни Большесухоязово гражданина М. произошел пожар.
В результате возгорания огонь повредил баню. Но благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям добровольной пожарной команды СП Большесухоязовский сельсовет и соседей, пожар был локализован. Прибывший на место пожара расчет ПСЧ‑87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» ликвидировал очаг возгорания, полностью потушив его.
По предварительной версии следственной группы причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
В результате возгорания огонь повредил баню. Но благодаря своевременному обнаружению и слаженным действиям добровольной пожарной команды СП Большесухоязовский сельсовет и соседей, пожар был локализован. Прибывший на место пожара расчет ПСЧ‑87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» ликвидировал очаг возгорания, полностью потушив его.
По предварительной версии следственной группы причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
В. Иксанов
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