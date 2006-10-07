Житель села Мишкино Семен Ирбулатов справил свой юбилей

В. Кондогин

— Много это или мало? — спросил я юбиляра.— Для человека — это достойный возраст. Для эпохи — крайне мало, — таков был ответ Семена Пазачевича.Мне посчастливилось по долгу службы следить (в хорошем смысле этого слова) за трудовой биографией юбиляра. Трудясь долгие годы в нашей родной газете «Дружба», мне не раз приходилось сталкиваться с ним. И где бы не находился Семен Пазачевич, какой бы пост не возглавлял, везде трудился с полной отдачей, честностью и истинным достоинством. Просматривая Интернет, наткнулся в поисковой системе «Яндекс» на до боли знакомое фото. Со страницы справочно-информационного ресурса «Кто есть кто в Республике Башкортостан» на меня смотрел Семен Пазачевич Ирбулатов собственной персоной. И всколыхнулись в душе те воспоминания, когда Семен Пазачевич и я были молоды. Когда, будучи корреспондентом, приезжал к нему в колхоз имени Калинина взять интервью у молодого агронома. А повод был более чем достойный. Колхоз имени Калинина в те времена получал весомые урожаи кормовых и зерновых культур. Молодой ученый-агроном С. П. Ирбулатов, образно говоря, дневал и ночевал в поле. И хлебная нива платила за усердие Семена достойным урожаем. 20–30 центнеров с гектара было нормальным явлением.А почему хлебная нива оскудела — так и бежал впереди нашей беседы, впереди логики один этот вопрос. Ведь и земля та же. И люди не с Луны свалились. А Земля-матушка не так тучна, как прежде.Семен Пазачевич на некоторое время задумался, словно ушел в себя, побывав вновь в тех далеких временах.Я не торопил с ответом ветерана, понимая, что вопрос не праздный и требует времени.— Наверное, ответ прост и сложен одновременно, — сказал Семен Пазачевич, задумчиво помешивая ложечкой уже остывший чай. — Видимо, мы перестали считаться с особенностью Земли-кормилицы. Нужно вносить в землю удобрения, пользоваться сортовым зерном, давать ей отдыхать, использовать севообороты и многое другое. Специалисты меня поймут.О многом мы переговорили с Семеном Пазачевичем в этот вечер. Материала набралось на целую книгу. Но небольшие размеры газетных полос не позволяют в полной мере донести до читателя все те чувства и чаяния наших литературных героев, которые, прожив в труде долгие годы, стараются передать своим потомкам весь накопленный опыт.Родился Семен Пазачевич Ирбулатов в деревне Курманаево в 1952 году, вторым ребенком в многочисленной семье простых людей — колхозников — Пазача Ибатовича и Марзивы Алкечевны Ирбулатовых.В 1971 году поступает в Дуванский сельхозтехникум. Вскоре его успешно оканчивает и устраивается на работу агрономом в колхоз имени Калинина. С 1975 по 1979 годы — председатель Большесухоязовского сельского Совета, инструктор Мишкинского РК КПСС; 1979–1987 — секретарь парткома, председатель колхоза имени Калинина; 1987–1989 — управляющий отделением совхоза «Мишкинский»; 1989–1990 — инструктор райкома КПСС; 1990–2000 — заместитель директора, управляющий отделением совхоза «Мишкинский».Особой строкой в автобиографии прослеживается работа Семена Пазачевича на должности директора муниципального магазина «Социальный». Целых три года на новом месте С. П. Ирбулатов отдавал всего себя, чтобы накормить народ. В то время суровых девяностых хлебнул лиха вместе с теми, кто стоял в очередях за продуктами, натыкался на осуждающие взгляды людей, приходящих к пустым прилавкам. И тогда Семен Пазачевич дал себе слово — накормить селян. Тут ему пригодились природная расторопность, многочисленные друзья, которые в то время стали видными начальниками. И постепенно, год за годом, магазин «Социальный» в системе Башпотребкооперации приобрел статус успешного. Товарооборот магазина едва ли уступал обороту всей системы райпо.Прошли лихие девяностые. Жизнь стала налаживаться. И тогда Семен Пазачевич попробовал свои силы на другом поприще — управляющим делами администрации Мишкинского района.Отработав положенное время, С. Ирбулатов вышел на заслуженный отдых. И с тех пор он всецело отдался семье, хозяйству, детям и внукам. И все эти трудные годы рядом с ним была его любимая женщина, жена, мать его детей, любимая бабушка Валентина Сергеевна.— Наверное, не будь у меня такого прочного тыла, крепкой семьи, не удалась бы так удачно моя жизнь, — говорит юбиляр.А совсем недавно родные и друзья собрались за гостеприимным столом Ирбулатовых, чтобы отметить юбилей — 65-летие со дня рождения ветерана труда, примерного семьянина и просто замечательного человека Семена Пазачевича Ирбулатова. Здоровья Вам и благоденствия!Вот и сейчас, когда отгремели фанфары торжеств, отступил вдаль Новый год, Семен Пазачевич с Валентиной Сергеевной строят грандиозные планы — побывать в гостях у детей и родни. Скучать ветеранам некогда. Жизнь только начинается!