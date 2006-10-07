В Мишкинском районе любительница спиртного обокрала 72-летнего пенсионера

В полицию дедушка обратился 11 января, рассказав стражам порядка, что незадолго до пропажи наличности у него гостили давние приятели. Оказалось, что к сельчанину регулярно наведывалась парочка безработных знакомых – больших любителей «приложиться к бутылке» и пожить несколько дней за чужой счет. Вот и на этот раз к нему в дом пришел мужчина и его 26-летняя пассия. Пока мужчины распивали спиртное на кухне, девица прошмыгнула в коридор и вытащила из кармана куртки гостеприимного хозяина всю пенсию.Бесхитростных преступников полицейские вычислили сразу, и при их появлении злоумышленники сразу признали свою вину. По факту совершения кражи в отношении ушлой жительницы села Мишкино возбуждено уголовное дело. Правда, пожилой сельчанин свои деньги назад пока так и не получил – все средства парочка потратила на выпивку и продукты.