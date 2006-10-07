Жители Новотроицкое планируют построить детскую площадку

С. Пластеева, член инициативной группы

28 ноября сельчане собрались на сход граждан, где ознакомились с программой, условиями участия. Также были озвучены проблемы села, среди которых были приобретение трактора для нужд сельского поселения, ремонт полов в школьном спортзале и приобретение детской площадки. После прений, сельчане пришли к выводу, что им необходима детская площадка.В период с 28 ноября по 5 декабря был проведен опрос жителей. И в этом случае большинство голосов было отдано за покупку детской площадки.На итоговом собрании 6 декабря прошлого года жители единогласно решили участвовать в ППМИ. Была выбрана инициативная группа. 15 процентов денежных средств от стоимости проекта будет собрано с населения. Определено участие спонсоров в благом деле, также будут выделены средства из местного бюджета.