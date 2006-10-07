В Тынбаевской школе намерены заменить окна

Н. Минаева

На сходе граждан присутствовали начальник финотдела администрации МР Мишкинский район З. Шамсутдинова, глава администрации СП Тынбаевский сельсовет Д. Янгубаев. Обсуждая вопросы, которые требуют решения в сельском поселении, тынбаевцы остановились на наиболее острых. Жители деревни одобрили проект, касающийся замены системы электроснабжения, окон в местной школе. Образовательное учреждение было построено в 1990-х годах. Окна, система электроснабжения отслужили свой срок. Для участия в программе была создана инициативная группа, определена сумма взноса от населения. Каждый родитель, работник школы в общее дело должен внести по одной тысяче рублей, администрация сельского поселения выделяет 100 тысяч. Те, кто желает принять участие в благом деле, могут оказать посильную спонсорскую помощь.