Новоакбулатовцы планируют подключить детский сад к газовой магистрали

Инициативная группа

В конце года новоакбулатовцы собрались на итоговый сход граждан. Ранее на предварительном собрании жителей деревни был обсужден вопрос об участии новоакбулатовцев в Программе поддержки местных инициатив. В ходе обсуждения новоакбулатовцами окончательно был утвержден проект подсоединения газового отопления из котельной школы в детский сад. Присутствующие поддержали данное предложение.О преимуществах ППМИ жителям деревни рассказали управляющий делами администрации Мишкинского района Р. Сафин, глава администрации сельского поселения Акбулатовский сельсовет В. Бикмурзин.Для победы в конкурсе одного желания мало. Нужна активность, твердая позиция жителей деревни. На собрании была создана инициативная группа, куда вошли Елена Александрова, Любовь Калитова, Елена Иванова, Зинаида Изибаирова, председателем была избрана Антонида Шамукаева.