Камеевцы выдвинули инициативу по сооружению детской спортивной площадки

В. Аглямова

Жители Камеевского сельского поселения нашего района оказались самыми проворными участниками данной программы, которая была создана по решению Главы и Правительства Республики Башкортостан в целях повышения качества жизни и активности населения. В прошлом году, придерживаясь данной программы, камеевцы реконструировали здание под пожарное депо, а в этом году они хотят построить детскую спортивную площадку.На обсуждение сельчане внесли два предложения: асфальтирование дорог и создание детской спортивной площадки в селе Камеево. Большинство голосов было отдано за детскую площадку.Собрание граждан СП Камеевский сельсовет решило, что минимальная сумма сбора денежных средств с каждого двора составит 500 рублей.Здесь же была создана инициативная группа, в состав которой единогласно были избраны М. Пасечник, И. Александрова, Е. Шамиданова, Ш. Мухаматнуров, В. Акбулдин, Д. Акбулдин и Р. Шаймуратов.