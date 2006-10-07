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    Камеевцы выдвинули инициативу по сооружению детской спортивной площадки

    slavin Сегодня, 10:0927Общество
    Камеевцы выдвинули инициативу по сооружению детской спортивной площадки
    В конце прошлого года в СП Камеевский сельсовет прошло собрание жителей сельского поселения, где обсуждался вопрос об участии в очередной раз в программе поддержки местных инициатив.

    Жители Камеевского сельского поселения нашего района оказались самыми проворными участниками данной программы, которая была создана по решению Главы и Правительства Республики Башкортостан в целях повышения качества жизни и активности населения. В прошлом году, придерживаясь данной программы, камеевцы реконструировали здание под пожарное депо, а в этом году они хотят построить детскую спортивную площадку.

    На обсуждение сельчане внесли два предложения: асфальтирование дорог и создание детской спортивной площадки в селе Камеево. Большинство голосов было отдано за детскую площадку.

    Собрание граждан СП Камеевский сельсовет решило, что минимальная сумма сбора денежных средств с каждого двора составит 500 рублей.

    Здесь же была создана инициативная группа, в состав которой единогласно были избраны М. Пасечник, И. Александрова, Е. Шамиданова, Ш. Мухаматнуров, В. Акбулдин, Д. Акбулдин и Р. Шаймуратов.
    В. Аглямова
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    Метки: ППМИ

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