Жители деревни Елышево хотят обустроить дороги по улицам деревни

На сходе граждан жители деревни Елышево приняли решение об участии в Программе поддержки местных инициатив
Накануне собрания была проведена большая работа с жителями деревни. В опросе и анкетировании по выявлению наиболее актуальных проблем было охвачено более 60 человек.
В сельском клубе деревни Елышево состоялось общее собрание жителей по выбору проекта. Перед елышевцами выступила глава администрации СП Ирсаевский сельсовет А. Андриянова. Она рассказала о программе, ознакомила с задачами, стоящими перед инициативной группой (подготовка заявки, сбор средств, информирование населения, контроль за выполнением работ). Куратор проекта, начальник финансового управления администрации МР Мишкинский район З. Шамсутдинова рассказала сельчанам о преимуществах проекта.
На собрании были избраны председатель, секретарь, затем члены инициативной группы. В нее вошли Р. Аймурзина, Ж. Апкаликова, Э. Байрамова, Ю. Николаев, Р. Саликаева.
Затем состоялось обсуждение и отбор проекта для участия в конкурсе. По итогам общего голосования елышевцы остановились на строительстве дорог на улицах деревни Елышево. В осенний, весенний периоды проезд по улицам невозможен. В деревне 40 маленьких детей посещают группу кратковременного пребывания, 68 учащихся ходят в школу, будущие мамы добираются до фельдшерского пункта… Участие в данном проекте — это хорошая возможность аккумулировать дополнительные средства на решение конкретной задачи. Тем более, нашлись и спонсоры.
В настоящее время ведется кропотливая работа по сбору необходимых документов для подачи заявки на конкурсный отбор. Будем надеяться, что совместными усилиями удастся реализовать социально значимый проект в 2018 году и по этой дороге можно будет не только проехать, но и пройти.
Накануне собрания была проведена большая работа с жителями деревни. В опросе и анкетировании по выявлению наиболее актуальных проблем было охвачено более 60 человек.
В сельском клубе деревни Елышево состоялось общее собрание жителей по выбору проекта. Перед елышевцами выступила глава администрации СП Ирсаевский сельсовет А. Андриянова. Она рассказала о программе, ознакомила с задачами, стоящими перед инициативной группой (подготовка заявки, сбор средств, информирование населения, контроль за выполнением работ). Куратор проекта, начальник финансового управления администрации МР Мишкинский район З. Шамсутдинова рассказала сельчанам о преимуществах проекта.
На собрании были избраны председатель, секретарь, затем члены инициативной группы. В нее вошли Р. Аймурзина, Ж. Апкаликова, Э. Байрамова, Ю. Николаев, Р. Саликаева.
Затем состоялось обсуждение и отбор проекта для участия в конкурсе. По итогам общего голосования елышевцы остановились на строительстве дорог на улицах деревни Елышево. В осенний, весенний периоды проезд по улицам невозможен. В деревне 40 маленьких детей посещают группу кратковременного пребывания, 68 учащихся ходят в школу, будущие мамы добираются до фельдшерского пункта… Участие в данном проекте — это хорошая возможность аккумулировать дополнительные средства на решение конкретной задачи. Тем более, нашлись и спонсоры.
В настоящее время ведется кропотливая работа по сбору необходимых документов для подачи заявки на конкурсный отбор. Будем надеяться, что совместными усилиями удастся реализовать социально значимый проект в 2018 году и по этой дороге можно будет не только проехать, но и пройти.
Р. Аймурзина
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Метки: ППМИ