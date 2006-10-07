Жители деревни Елышево хотят обустроить дороги по улицам деревни

Р. Аймурзина

Накануне собрания была проведена большая работа с жителями деревни. В опросе и анкетировании по выявлению наиболее актуальных проблем было охвачено более 60 человек.В сельском клубе деревни Елышево состоялось общее собрание жителей по выбору проекта. Перед елышевцами выступила глава администрации СП Ирсаевский сельсовет А. Андриянова. Она рассказала о программе, ознакомила с задачами, стоящими перед инициативной группой (подготовка заявки, сбор средств, информирование населения, контроль за выполнением работ). Куратор проекта, начальник финансового управления администрации МР Мишкинский район З. Шамсутдинова рассказала сельчанам о преимуществах проекта.На собрании были избраны председатель, секретарь, затем члены инициативной группы. В нее вошли Р. Аймурзина, Ж. Апкаликова, Э. Байрамова, Ю. Николаев, Р. Саликаева.Затем состоялось обсуждение и отбор проекта для участия в конкурсе. По итогам общего голосования елышевцы остановились на строительстве дорог на улицах деревни Елышево. В осенний, весенний периоды проезд по улицам невозможен. В деревне 40 маленьких детей посещают группу кратковременного пребывания, 68 учащихся ходят в школу, будущие мамы добираются до фельдшерского пункта… Участие в данном проекте — это хорошая возможность аккумулировать дополнительные средства на решение конкретной задачи. Тем более, нашлись и спонсоры.В настоящее время ведется кропотливая работа по сбору необходимых документов для подачи заявки на конкурсный отбор. Будем надеяться, что совместными усилиями удастся реализовать социально значимый проект в 2018 году и по этой дороге можно будет не только проехать, но и пройти.