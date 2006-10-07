В Минздраве Башкирии произошли изменения

В районе в очередной раз пройдут Дни донора

По графику Республиканской станции переливания крови в районе в очередной раз пройдут Дни донора: 5 июня — в селе Чураево, 6 — в Камеево, 7–8 июня — в селе Мишкино (здание РДК). В первую очередь кровь будут брать у тех, кто сдавал ее в Дни донора осенью.