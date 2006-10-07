В Минздраве Башкирии произошли изменения

Главным врачм Республиканской станции переливания крови назначен Рамиль Хамитов. Накануне нового руководителя представил министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров в ходе селекторного совещание с руководителями медицинских организаций.
Ранее Рамиль Хамитов занимал пост заместителя главы Минздрава РБ.
На должность замминистра, в свою очередь, назначена главный врач уфимской поликлиники №43 Юлия Кофанова.
Ранее Рамиль Хамитов занимал пост заместителя главы Минздрава РБ.
На должность замминистра, в свою очередь, назначена главный врач уфимской поликлиники №43 Юлия Кофанова.
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