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    В Минздраве Башкирии произошли изменения

    slavin Сегодня, 10:5533Общество, Здравоохранение
    В Минздраве Башкирии произошли изменения
    Главным врачм Республиканской станции переливания крови назначен Рамиль Хамитов. Накануне нового руководителя представил министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров в ходе селекторного совещание с руководителями медицинских организаций.

    Ранее Рамиль Хамитов занимал пост заместителя главы Минздрава РБ.

    На должность замминистра, в свою очередь, назначена главный врач уфимской поликлиники №43 Юлия Кофанова.
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