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    В Уфе пьяная мать покалечила трехмесячного сына

    slavin Сегодня, 10:5744Общество, Происшествия
    В Уфе пьяная мать покалечила трехмесячного сына
    В Уфе 32-летняя мать трехмесячного ребенка осуждена за причинение ему тяжкого вреда здоровью, сообщили Стерлеграду в прокуратуре Калиниского района столицы.

    Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, женщина вела аморальный образ жизни и не заботилась о трехмесячном сыне, не следила за его здоровьем и питанием, вследствие чего у ребенка развились тяжелые заболевания, также ребенок имел ряд врожденных заболеваний.

    Сообщается, что в июле 2016 года нерадивая мать, находясь в нетрезвом состоянии, не удержала малыша на руках и уронила его на бетонный пол. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, закрытого линейного перелома и гематомы правой теменной кости и другие травмы.

    Мировой судья судебного участка по Калининскому району города Уфы приговорил горе-мать к 1 году исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства. Женщина также лишена родительских прав.
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