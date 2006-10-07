В Уфе пьяная мать покалечила трехмесячного сына

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, женщина вела аморальный образ жизни и не заботилась о трехмесячном сыне, не следила за его здоровьем и питанием, вследствие чего у ребенка развились тяжелые заболевания, также ребенок имел ряд врожденных заболеваний.Сообщается, что в июле 2016 года нерадивая мать, находясь в нетрезвом состоянии, не удержала малыша на руках и уронила его на бетонный пол. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, закрытого линейного перелома и гематомы правой теменной кости и другие травмы.Мировой судья судебного участка по Калининскому району города Уфы приговорил горе-мать к 1 году исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства. Женщина также лишена родительских прав.