В Башкирии создали петицию с требованием наказать виновных в самосожжении Дмитрия Рудова

Уже более 850 человек подписали петицию, опубликованную на сайте change.org. Участники кампании рассчитывают на то, что она будет доставлена Президенту России, главе республики и в Государственное Собрание-Курултай РБ.- 15 января в нашем городе произошла чудовищная трагедия. Доведенный до отчаяния житель Дмитрий Рудов устроил самосожжение на площади перед администрацией. Причина этому - незаконное увольнение с работы и отказ в получении инвалидности, хотя человек болел подагрой и мучился от боли, - написал автор петиции Рустам Хасанов.Подписавшие петицию считают, что ситуацию нельзя оставлять без внимания.- Необходимо привлечь к ответственности всех, кто имел к этому дело. Виновные должны понести заслуженное наказание! - пишет Рустам.По сообщению пресс-службы Следкома республики, удалось установить, что 15 января 2018 года 39-летний житель города Ишимбая был госпитализирован с площади города с диагнозом: термические ожоги 85% тела, проникающее резаное ранение брюшной стенки. Вчера вечером пострадавший скончался. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Следователи выяснили, что пострадавший находился в тяжелой жизненной ситуации, у него были судебные споры с непосредственным руководителем по работе, с которой он уволился летом 2017 года. В сентябре 2017 года развелся с женой.В настоящее время продолжают устанавливаться все обстоятельства произошедшего, выясняться мотивы поступка. Готовится постановление о назначении посмертной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.