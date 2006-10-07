В Башкирии ведомства получили новые полномочия

Документ был разработан Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ в связи с изменениями в федеральном законодательстве. с 1 января 2018 году вступил в силу закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».Как объяснила министр Ленара Иванова, с этого года вводится государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Причем каждое ведомство будет контролировать не только закрепленные за ним организации, но и другие учреждения, независимо от их организационно-правовой формы. Например, Минтруда РБ проверит все организации, оказывающие социальные услуги населению.