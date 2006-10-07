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    В Башкирии ведомства получили новые полномочия

    slavin Сегодня, 11:0032Общество
    В Башкирии ведомства получили новые полномочия
    В Башкирии ведомства и министерства получили новые полномочия. Теперь государственные структуры будут контролировать доступность объектов своей сферы для инвалидов.

    Документ был разработан Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ в связи с изменениями в федеральном законодательстве. с 1 января 2018 году вступил в силу закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

    Как объяснила министр Ленара Иванова, с этого года вводится государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Причем каждое ведомство будет контролировать не только закрепленные за ним организации, но и другие учреждения, независимо от их организационно-правовой формы. Например, Минтруда РБ проверит все организации, оказывающие социальные услуги населению. 
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