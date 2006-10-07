Жителям Башкирии предложат распределить миллиард рублей на полезные дела

При этом известно, что выделение средств будет проводиться на условиях софинансирования: 891 млн, рублей - из федерального бюджета и 175 млн - из регионального бюджета.Субсидии должны быть распределены между всеми 63 муниципальными образованиями республики и должны быть потрачены на благоустройство дворовых и общественных территорий, включая освещение улиц, устройство автомобильных стоянок, въездных площадок отдыха, контейнерных площадок и т.д..Сообщается также, что в процессе выбора объекта для благоустройства может принять участие каждый житель республики в рамках рейтингового голосования при определении объектов, достойных включения в муниципальную программу на ближайшие годы. О голосовании муниципалитеты должны извещать население заранее.