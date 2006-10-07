В Башкортостане на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 млн рублей

Напомним, по инициативе партии «Единая Россия» в 2017 году был реализован федеральный проект «Местный дом культуры», который направлен на ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сельских и городских поселениях. 23 декабря 2017 года на XVII Съезде Партии был представлен проект под названием «Культура малой Родины», который объединил работу сразу трех партийных проектов - «Местный дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов». Таким образом, сельские дома культуры получат финансирование уже в рамках обновленного проекта.Прием заявок на включение в проект проводится Министерством культуры Республики Башкортостан с 22 по 29 января.