Жителям Башкирии дадут отсрочку на уплату имущественного налога

Речь идет о недоимках за налоговый период 2016 года. Обычно пени начисляются за каждый день просрочки, парламентарии же предлагают учитывать штрафные суммы с 1 июля. Если законопроект примут, то у налогоплательщиков появятся дополнительные полгода на уплату налога на имущество.Как пояснили в пресс-службе парламента, федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно регулировать сроки начисления пени, если налоговая база рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов."Эта инициатива нацелена на создание более благоприятных условий по уплате налогов для жителей республики. Общий объем налога на имущество за 2016 год по сравнению с 2015 увеличился в Башкортостане вдвое. Кто-то мог оказаться неготовым к повышению, и возможность заплатить чуть позже без пени в таких случаях может оказаться значимой для человека», - комментирует председатель Курултая Константин Толкачев.Напомним, ранее жителям Башкирии простили налоговые долги на сумму 614 млн рублей.